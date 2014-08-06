Первое интервью вновь избранного приморского бизнес-омбудсмена

Депутаты краевого парламента на прошлой неделе единогласно поддержали кандидатуру Марины ШЕМИЛИНОЙ, представленную врио губернатора Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ на должность бизнес-омбудсмена. В связи с тем, что не так давно в Приморье был принят закон "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей", компетенции защитника интересов бизнеса значительно расширились.

Напомним, что полтора года назад Приморский край одним из первых в РФ и первым в ДФО приступил к созданию регионального института по защите прав предпринимателей. На должность бизнес-омбудсмена тогда была избрана Марина ШЕМИЛИНА, которая имеет большой опыт предпринимательской деятельности и более 10 лет возглавляла "Общественный совет предпринимателей Приморья". За полтора года работы новый институт по эффективности своей работы занял 7-е из 74 мест среди субъектов Федерации.

Об изменениях инвестиционного климата, проблемах предпринимателей и путях их решения Марина Шемилина рассказала в интервью "ЗР".

- Марина Анатольевна, об изменении инвестиционного климата в крае сегодня говорят очень много. На ваш взгляд, что поменялось в реальности?

- За последние два года в крае действительно произошло много изменений институционального характера. У нас созданы Агентство по привлечению инвестиций, институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, во Владивостоке открыто Дальневосточное представительство АСИ, Корпорация развития. Весь год шло активное формирование законодательной базы. В декабре прошлого года было принято сразу два важных для бизнеса закона - первый касается льгот по налогу на имущество, второй - льгот по налогу на прибыль для компаний, которые инвестируют в развитие Приморского края. В мае этого года принят еще один закон, который устанавливает порядок ведения реестра компаний - региональных инвесторов. Немаловажно, что все эти законы прошли обсуждение на общественных экспертных советах, то есть предприниматели имели возможность их обсудить. Уверена, что эти законодательные инициативы станут хорошим посылом для наших компаний развивать и расширять свой бизнес на территории.

Если говорить про малый и средний бизнес, то с 1 января 2014 года у нас были снижены энерготарифы. Это первый беспрецедентный случай. Обычно 1 января нас ждали известия об очередном повышении стоимости электроэнергии, в этом году она снизилась на 10%.

- За эти полтора года много обращений поступило к вам от предпринимателей? На что в основном жалуется бизнес?

- За полтора года в мой адрес поступило более четырехсот обращений. Мы рассматриваем проблемные вопросы, которые возникают между предпринимателями и теми или иными должностными лицами. За прошлый год примерно по 40% рассмотренных обращений решение было принято в пользу предпринимателей. Мы радуемся, когда удается помочь конкретному бизнесмену, но все же нашей главной задачей является выявление и решение системных проблем. Когда мы с такими проблемами сталкиваемся, изучаем, анализируем, формируем конкретные предложения и выходим с ними к органам власти. И надо сказать, власть к нам прислушивается.

Если говорить о проблемах, то их у предпринимателей еще достаточно много. Зачастую они связаны с административным давлением и искусственно созданными барьерами. Мы видим, что у региональной власти есть искреннее желание улучшить инвестиционный климат. Однако чиновники на местах этот посыл не всегда поддерживают. Причем не всегда это коррупция. Зачастую - просто разгильдяйство, невнимательность, нежелание вникнуть в ситуацию.

Мы сейчас очень много говорим о том, что предприниматель должен выйти из тени. И в этой работе именно должностное лицо, непосредственно взаимодействующее с бизнесом, должно подсказать, как это сделать. Много лет говорили о том, что власть должна повернуться лицом к бизнесу. Сегодня на уровне руководства Приморского края это произошло. Теперь такой поворот должны осуществить еще и муниципальные органы власти, и каждое должностное лицо в отдельности.

- Можете привести примеры каких-то конкретных достижений, которых удалось добиться?

- Работа идет кропотливая и ежедневная. В июле мы получили несколько благодарностей от представителей бизнеса, что помогли решить их проблемы: два предпринимателя наконец-то после вмешательства Уполномоченного получили земельные участки; завершился конфликт в одном из муниципалитетов, длившийся не один год; прокуратура поддержала позицию Уполномоченного о незаконности требования документа; закрыто уголовное дело; подготовлены и переданы губернатору Приморского края предложения, направленные на недопущение резкого повышения налоговой нагрузки. И порой достижения на первый взгляд могут показаться незначительными. Но капля камень точит, и маленькие победы на каждом из этапов позволяют добиться более глобальных изменений. Так, на прошлой неделе у нас прошло совещание, на котором обсуждался один из самых злободневных для Приморья вопросов - земельный. Зачастую чиновники, не противореча федеральному законодательству, устанавливают регламент по рассмотрению документов в 30 дней, вне зависимости от реальных временных затрат на оказание этой услуги. К примеру, рассмотрение заявления, которое предприниматель подает в департамент имущественных отношений, раньше занимало 30 дней. Мы считаем, что это не соответствует временным затратам. На последнем совещании директор департамента дала обещание, что сроки будут пересмотрены, а буквально на днях появилось сообщение, что сроки рассмотрения заявлений сократились до 10 дней. Это уже достижение.

Больше всего нареканий вызывают у предпринимателей сфера получения земельных участков, разрешения на строительство и присоединение к технологическим сетям. Конечно, мы можем формально сократить сроки оказания этих услуг. Но здесь очень большое значение имеет качество управления. Кстати, когда мы формировали перечень первоочередных проблем, которые направляли уполномоченному при Президенте, то первым пунктом отметили качество государственного и муниципального управления. Почему? Потому что формально сроки могут быть для предпринимателя минимальными, но проблема заключается в том, что при оказании услуги чиновниками изыскиваются формальные причины для возврата или отказа. И получается, что предприниматели проходят не один круг этих сокращенных сроков.

У нас есть пример, когда предпринимателю не продлили разрешение на строительство. Он реально строил объект, пошел продлевать документ, ему отказали. Мы вели переговоры с главой и говорили, что это незаконно. Но доказать это удалось только через суд. Теперь работаем над тем, чтобы привлечь к ответственности должностных лиц. Получилось, что незаконные действия чиновников затормозили работу предпринимателя более чем на год. Он бы уже ввел здание в эксплуатацию, начал работать, платить деньги в бюджет, но по вине чиновников этого не произошло.

Сейчас ко мне поступила жалоба от предпринимателя, которому не дают ввести здание в эксплуатацию. Он посчитал, что, пока спорит с должностными лицами, бюджет потерял 6 млн рублей налогов.

- Предприниматели Приморья активно отстаивают свои интересы?

- Не все и не всегда. Среди тех, кто обращаются, есть такие, с кем мы идем вместе по этапам получения государственных услуг, на каждом из них решая те или иные вопросы. Но мне бы хотелось, чтобы предприниматели были еще более активны. Если они не хотят делиться своими проблемами, то я о них могу просто не знать. Да, я много лет сама работала в сфере предпринимательства, но уже полтора года нахожусь на этой должности, а время очень быстро меняется, и я могу не знать, что появилась какая-то новая проблема или старая оказалась решена. Поэтому для меня очень важна тесная связь с предпринимательским сообществом. Для этих целей при Уполномоченном создан общественный совет, в который входят руководители (представители) активных предпринимательских объединений. Создана сеть общественных помощников Уполномоченного, которые работают в муниципальных образованиях. Мы стараемся быть ближе к предпринимателям и получать информацию из первых уст. И чем активнее бизнес будет рассказывать о своих проблемах, совместно с Уполномоченным работать над их преодолением, тем быстрее они будут решены.

Губернатор говорит о том, что он готов менять региональное законодательство, неэффективных чиновников, выходить на федеральный уровень. Но для этого нужна активность предпринимательского сообщества.

- Марина Анатольевна, вы активно общаетесь с бизнесом. А региональный бизнес, как говорят эксперты, - это основа для развития территории. И именно его инвестиционная активность является лучшим индикатором изменений. На ваш взгляд, настроение у бизнеса оптимистичное?

- Инвестиционная активность все-таки очень зависит от категории бизнеса.

Более крупные компании, которые обладают достаточными ресурсами, в том числе и финансовыми, настроены на развитие своих действующих и новых проектов. Например, участники некоммерческого партнерства "Современный бизнес - Приморью" открыто заявляют, что у них есть деньги и они готовы принимать участие в проектах, реализуемых на территории Приморского края. Интересные проекты, которые реализуются местным бизнесом, действительно есть. Это и "Примринг" технохолдинга "Сумотори", "Штыковские двери" и "Штыковские пруды", "Изумрудная долина", ДНС, сафари-парк и т. д. Предприниматели активно осваивают новые ниши, и это не может не радовать.

Наверное, несколько иным образом обстоит дело в микро-бизнесе. В отдаленных районах края бизнес в основном социальный. И эта категория очень остро реагирует на все изменения законодательства. Сейчас, например, бизнес очень обеспокоен, что отменены налоговые льготы по налогу на имущество для специальных налоговых режимов. И мы предпринимаем все шаги, чтобы сделать этот процесс наименее болезненным для предпринимателей.

Мы рады, что услышаны относительно внесения поправок в налоговый кодекс по патентной системе налогообложения. Мы неоднократно направляли Уполномоченному при Президенте РФ предложения по дифференциации размера потенциально возможного годового дохода в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности - размер патента не может быть одинаковым во Владивостоке и в селе Виноградовка. Отрадно, что нас слышат, такой закон на днях принят. Сейчас совместно с предпринимательскими объединениями будем готовить предложения по изменению краевого законодательства. Надеюсь на помощь в этом вопросе со стороны органов местного самоуправления.

Если говорить в целом, то изменения идут и, я думаю, к концу этого года предприниматели более полно ощутят их на себе. У предпринимателя нет времени ждать, когда инвестиционный климат станет привлекательным, ему нужно развивать бизнес сегодня. Поэтому хочется, чтобы условия ведения бизнеса улучшались как можно быстрее. Сокращение сроков по некоторым госуслугам мы уже получили, сокращение энерготарифа для «малышей» тоже, присоединение к технологическим сетям малой мощности стало проще. Теперь важно воспитать в обществе отношение к предпринимателю как к налогоплательщику, к инвестору, к человеку созидающему.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.