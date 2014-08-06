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Избиратели в Приморье дождались "Умной России"

06 Августа 2014, 11:08 | Приморье

На муниципальных выборах в Приморье обнаружились не только партии-спойлеры, но и кандидаты-однофамильцы. Правда, лишь там, где высокая активность оппозиционных партий в выдвижении своих кандидатов ставит под угрозу сохранение «Единой Россией» контроля за местными думами. А вот в сельских районах и небольших городах «несогласные» на победу не претендуют изначально, ограничиваясь выдвижением кандидатов в наиболее перспективных округах.

Как и ожидалось, самое большое количество партий включилось в выборы депутатов в Уссурийске и Спасске-Дальнем. В Уссурийском городском округе пока почти без сенсаций – список «Единой России» возглавляет нынешний председатель думы УГО Николай РУДЬ. Помимо единороссов, своих кандидатов выставили «Родина», ЛДПР, «Справедливая Россия», Трудовая партия России и неизвестная прежде приморцам «Умная Россия». Кстати, последнюю на выборы ведет бывший лидер приморских «молодогвардейцев» Максим ГЛУШКОВ. В целом выборы в думу Уссурийска пока являются рекордными по количеству выдвинувшихся кандидатов – их уже 133 по спискам и 83 по округам.

У жителей Спасска-Дальнего выбор не меньше: помимо «Единой» и «Справедливой России», в списках которых немало представителей градообразующего «Спасскцемента», будет возможность оценить программы КПРФ, ЛДПР и «Гражданской инициативы». Заполнить места в городской думе не прочь уже знакомая владивостокскому избирателю и любимая политтехнологами партия «Коммунисты России». При этом список «Коммунистов России» возглавляет временно неработающий однофамилец известного в городе депутата от КПРФ Сергея КЛИМЕНКО (он возглавляет список Компартии на выборах в думу – прим. автора), что вряд ли является простым совпадением. И уж точно неслучайным является присутствие в партийном списке, почти сплошь составленном из сотрудников одного из ИП района, одного из помощников главы Владивостока.

В менее крупных муниципальных образованиях конкуренция между партиями за места депутатов, как и в 2013 году, невысока. Так, в Дальнереченске кандидатов во всех 19 одномандатных округах выставила только «Единая Россия» и ЛДПР; КПРФ и «Справедливая Россия» выставили по девять и семь кандидатов соответственно, причем некоторых – в одних и тех же округах. Похожая картина в Октябрьском районе – «закрыть» почти все округа своими кандидатами смогла только «ЕР», а коммунисты ограничились выдвижением кандидатов в 4, а ЛДПР – в 7 из 15 округов.

Отдельно следует сказать об Ольгинском районе, где на довыборах в местную думу снова попытает счастья экс-прокурор Владивостока Дмитрий РОМАНЧЕНКО. В прошлом году он уже избирался депутатом, но итоги выборов были аннулированы. Сейчас составить конкуренцию самовыдвиженцу Романченко в многомандатном округе №5 собираются не менее четырех человек, в том числе трое представителей «Единой России». 

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: партия  выборы  избиратели 



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