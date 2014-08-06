Оппонентам Миклушевского потребовалась помощь

Понедельник 4 августа стал последним днем, когда кандидаты на главный пост в Приморском крае могли сдать подписи в свою поддержку в крайизбирком. При этом всем, кроме фаворита избирательной гонки, для преодоления «муниципального фильтра» потребовалась помощь других парламентских партий и «свободных» депутатов.

Как и ожидалось, первым необходимые для регистрации документы и подписи муниципальных глав и депутатов в крайизбирком предоставил врио губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Это произошло 28 июля, за неделю до завершения отведенного срока. Среди тех, кто подписался за Миклушевского – главы Арсеньева, Артема, Партизанска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего и 10 сельских районов. От Владивостока за выдвижение врио губернатора подписались депутаты думы Людмила ТАЛАБАЕВА и Станислав ПРИМАЧЕНКО («автографа» главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА в подписных листах Миклушевского нет – прим. автора).

Без видимых усилий собрал и сдал в избирком подписи муниципалов пенсионер Владимир ЛЕБЕДЕВ, выдвинутый «Коммунистической партией социальной справедливости». Хотя подписями глав городов и районов в свою поддержку, как Владимир Миклушевский он похвастать не может.

Остальные претенденты сохранили интригу вокруг сдачи документов на регистрацию до последнего отведенного для этого дня – 4 августа. У выдвинутого КПРФ Владимира ГРИШУКОВА необходимое количество подписей набралось благодаря содействию муниципальных депутатов, не входящих в какие-либо фракции. Кроме того, как уточнил второй секретарь КПРФ в Приморье Павел АШИХМИН, в пользу коммуниста подписались и некоторые представители «Справедливой России», которая от выдвижения своего кандидата на пост губернатора отказалась. Напомним, что ранее коммунисты не исключали отказа от участия в избирательной гонке в случае, если при сборе подписей в поддержку Гришукова на муниципальных депутатов будет оказываться давление.

Выдвинутый в губернаторы от ЛДПР депутат Думы Владивостока Андрей АНДРЕЙЧЕНКО в процессе сбора подписей также был вынужден прибегнуть к помощи других политических сил, поскольку собственных «подписчиков» ЛДПР в местных органах власти было около 70.

- В сборе подписей помогали наши депутаты и координаторы на местах, кому-то я звонил, кто-то отдавал подпись только после личной встречи, - рассказал политик «ЗР». – Чем дальше от Владивостока, тем меньше значения имеет то, от какой партии избирался человек. Поэтому в моих подписных листах есть подписи и независимых депутатов, и тех, кто избирался при поддержке «Справедливой России» и КПРФ.

Сдать документы и подписи в крайизбирком в «последний момент» собирался и Антон СЕРГЕЕВ, представляющий партию «Демократический выбор». Правда, против него играет не только отсутствие депутатов «ДВ» на районном уровне, но и продолжающиеся разборки в приморском отделении «Демвыбора». Так, лояльный федеральному руководству «ДВ» депутат Думы Владивостока Юрий КУЧИН назвал выдвижение Антон Сергеева в губернаторы провокацией. А 30 июля на официальном сайте партии появилось сообщение о том, что она «не проводила никаких собраний своего регионального отделения в Приморском крае по переизбранию руководства отделения, выдвижению кандидатов на выборах и другим вопросам». Теперь же разбираться в партийном конфликте придется крайизбиркому.

Добавим, что на проверку подписных листов и принятие решения о регистрации кандидатом в губернаторы или об отказе в регистрации у Избирательной комиссии Приморского края есть 10 дней. Главный «факторы риска» для тех, кому для преодоления муниципального фильтра не хватило подписей «своей» партии – а это все, кроме Владимира Миклушевского – возможность того, что некоторые муниципалы подписались сразу за двух кандидатов в губернаторы. О том, насколько честными оказались местные депутаты и кто помог преодолеть муниципальный фильтр соперникам врио губернатора, читайте в следующем номере «ЗР».

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.