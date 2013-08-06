В Приморье с властью можно будет пообщаться через три буквы

В Арсеньевском городском округе в этом году откроется МФЦ - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Цель создания МФЦ – оказание населению и юридическим лицам комплекса государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» в рамках реализации Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В этом году в Приморье планируется открыть шесть многофункциональных центров, каждый – на несколько окон: во Владивостоке, Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Фокино, Дальнегорске. В 2014-2015 годах такие центры появятся во всех муниципальных образованиях края. В Уссурийске многофункциональный центр уже создан и успешно работает.

В многофункциональном центре можно будет подать документы на согласование перепланировки квартиры, оформить выплату компенсации за детский сад, встать на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и получить другие государственные или муниципальные услуги. Создание МФЦ позволит снизить административные барьеры, сделать получение услуг более простым, сократить очереди, чтобы горожане могли с минимумом затрат получить максимум услуг. Принцип «одного окна» предусматривает исключение участия заявителей в процессах сбора и предоставления в разные инстанции различных документов и справок, необходимых для получения заявите­лем той или иной услуги. Этот процесс позволит сократить время прохождения комплекта документов в органах, участвующих в предоставлении услуг, снять коррупциогенные риски, исключив взаимодействие заявителей с должностными лицами, непосредственно предоставляющими услуги.

Оказание услуг многофункциональными центрами полностью бесплатно, клиенты оплачивают только предусмотренные законом госпошлины. По инициативе главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА для удобства жителей многофункциональный центр будет расположен в центре города – в ныне пустующем помещении по ул. Октябрьской, 28/2. МФЦ будет занимать часть помещения площадью около 500 кв. м. В сентябре начнется ремонт и реконструкция здания. В центре будет установлено современное оборудование, созданы все условия для комфортного пребывания граждан разных категорий. Планируется, что многофункциональный центр начнет свою работу в декабре этого года.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.