Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье с властью можно будет пообщаться через три буквы
В Арсеньевском городском округе в этом году откроется МФЦ - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Цель создания МФЦ – оказание населению и юридическим лицам комплекса государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» в рамках реализации Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В этом году в Приморье планируется открыть шесть многофункциональных центров, каждый – на несколько окон: во Владивостоке, Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Фокино, Дальнегорске. В 2014-2015 годах такие центры появятся во всех муниципальных образованиях края. В Уссурийске многофункциональный центр уже создан и успешно работает.
В многофункциональном центре можно будет подать документы на согласование перепланировки квартиры, оформить выплату компенсации за детский сад, встать на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и получить другие государственные или муниципальные услуги. Создание МФЦ позволит снизить административные барьеры, сделать получение услуг более простым, сократить очереди, чтобы горожане могли с минимумом затрат получить максимум услуг. Принцип «одного окна» предусматривает исключение участия заявителей в процессах сбора и предоставления в разные инстанции различных документов и справок, необходимых для получения заявителем той или иной услуги. Этот процесс позволит сократить время прохождения комплекта документов в органах, участвующих в предоставлении услуг, снять коррупциогенные риски, исключив взаимодействие заявителей с должностными лицами, непосредственно предоставляющими услуги.
Оказание услуг многофункциональными центрами полностью бесплатно, клиенты оплачивают только предусмотренные законом госпошлины. По инициативе главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА для удобства жителей многофункциональный центр будет расположен в центре города – в ныне пустующем помещении по ул. Октябрьской, 28/2. МФЦ будет занимать часть помещения площадью около 500 кв. м. В сентябре начнется ремонт и реконструкция здания. В центре будет установлено современное оборудование, созданы все условия для комфортного пребывания граждан разных категорий. Планируется, что многофункциональный центр начнет свою работу в декабре этого года.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
- Бизнес встретился с новым главой Приморья
Новости раздела
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством