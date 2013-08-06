В Приморье единороссы идут на выборы дружными рядами

Кавалеровский район готовится к выборам депутатов районной думы, которые состоятся 8 сентября этого года. На 2 августа заявили о намерении баллотироваться в думу 57 человек – они претендуют на 17 мест в думе.

Но зарегистрировано пока 30 кандидатов – и в основном это единороссы, всего их 27 человек. И зарегистрированы только три коммуниста. Среди единороссов преобладают те, кто уже отработал один, а то и не один срок в районной думе: это бывший военком района Юрий БАДУЛИН, предприниматель Зоя ШПИЛЬ, журналист Ирина ГЛАДКИХ, тренер Илья МИХАЛУТИН, предприниматель Константин КОЛОКОЛКИН, директор местного хлебозавода Иван ЖДАНОВ и другие не менее известные в районе люди. Среди заявившихся, но пока не зарегистрированных кандидатов – коммунист Сергей ПЛЕВАКО.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.