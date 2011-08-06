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Поздравление с Днем железнодорожника
Уважаемые труженики стальных магистралей!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
История создания Дальневосточной железной дороги как начального участка Транссиба началась в 1891 году, когда император Александр подписал Высочайший рескрипт. 120 лет назад Цесаревичем Николаем во Владивостоке была заложена Транссибирская магистраль.
Сегодня Дальневосточная железная дорога - важнейшая составляющая инфраструктуры региона, один из крупнейших плательщиков налогов в бюджет страны. Специалисты ДВЖД немало делают для того, чтобы отрасль крепла и развивалась, улучшалось качество обслуживания, увеличивались объемы перевозок.
Перед приморскими железнодорожниками стоит важная задача – не только качественно и надежно работать в условиях стабильного роста перевозок, но и постоянно внедрять новые технические решения с прицелом на будущее. А перспективы у отрасли большие, ведь со временем она должна стать достойным и конкурентоспособным партнером на международном рынке транзитных перевозок.
Желаю вам профессиональных успехов и новых трудовых достижений, крепкого здоровья и личного благополучия.
Председатель Законодательного Собрания Приморского края В.В. Горчаков
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