Поздравление с Днем железнодорожника

Уважаемые труженики стальных магистралей!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

История создания Дальневосточной железной дороги как начального участка Транссиба началась в 1891 году, когда император Александр подписал Высочайший рескрипт. 120 лет назад Цесаревичем Николаем во Владивостоке была заложена Транссибирская магистраль.

Сегодня Дальневосточная железная дорога - важнейшая составляющая инфраструктуры региона, один из крупнейших плательщиков налогов в бюджет страны. Специалисты ДВЖД немало делают для того, чтобы отрасль крепла и развивалась, улучшалось качество обслуживания, увеличивались объемы перевозок.

Перед приморскими железнодорожниками стоит важная задача – не только качественно и надежно работать в условиях стабильного роста перевозок, но и постоянно внедрять новые технические решения с прицелом на будущее. А перспективы у отрасли большие, ведь со временем она должна стать достойным и конкурентоспособным партнером на международном рынке транзитных перевозок.

Желаю вам профессиональных успехов и новых трудовых достижений, крепкого здоровья и личного благополучия.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края В.В. Горчаков