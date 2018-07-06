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Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о своем выдвижении

06 Июля 2018, 17:16 | Приморье

Глава региона сделал еще один шаг, чтобы избавиться от приставки «врио»

Возглавляющий Приморье с октября 2017 года Андрей ТАРАСЕНКО в пятницу, 6 июля, лично предоставил в Избирательную комиссию Приморского края документы о выдвижении на пост губернатора. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, до конца июля ему предстоит заручиться поддержкой 142 депутатов и глав муниципалитетов. 

Напомним, что врио губернатора Приморья был выдвинут кандидатом на досрочные выборы губернатора Приморского края в минувшую субботу, 30 июня. Соответствующее решение было оформлено в ходе конференции приморского регионального отделения «Единой России».  Главным приоритетом своей предвыборной кампании Тарасенко обозначил подъем уровня жизни населения региона.

Документы у Андрея Тарасенко приняли председатель Крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ и член комиссии Наталья КАМАЕВА. Как отметил секретарь Избирательной комиссии Приморья Роман ОХОТНИКОВ, в ближайшее время начнется проверка документов кандидата. «Всего было получено 66 листов документов. Теперь необходимо их проверить на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации», – сообщил он.

После того, как комиссия примет решение об открытии специального избирательного счета, Андрей Тарасенко сможет приступить к сбору подписей муниципальных глав и депутатов, необходимых для прохождения так называемого «муниципального фильтра». 142 подписи вместе с другими документами, необходимыми для получения статуса зарегистрированного кандидата в губернаторы, необходимо предоставить в крайизбирком в срок до 30 июля.

Напомним, что днем ранее документы о выдвижении в ИК ПК предоставил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. В число выдвинутых кандидатов вошла и председатель краевого отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлия ТОЛМАЧЕВА. А вот приморские коммунисты завтра, 7 июля, проведут конференцию по выдвижению своего кандидата Андрея ИЩЕНКО уже во второй раз – первая конференция, состоявшаяся 23 июня, прошла раньше установленного для выдвижения кандидатов срока (с 25 июня).

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Справедливая Россия  КПРФ  президент  губернатор  урна  единая россия  Путин  ЛДПР  выборы  тарасенко  бюллетень  избирком 



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