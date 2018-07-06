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Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
Межведомственную рабочую группу Ассоциации ведущих университетов России по вопросам развития образования возглавит ректор Дальневосточного федерального университета Никита АНИСИМОВ. Предложение озвучено на встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с главами ведущих вузов страны, где одним из ключевых вопросов обсуждалась разработка национальных проектов в сфере образования и науки, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«На ближайшие шесть лет задачи у нас весьма амбициозны, они обозначены в президентском указе №204. Большинство из них не может быть эффективно решено без сильной высшей школы, то есть без новых специалистов, идей, разработок, – подчеркнул на встрече с ректорами Дмитрий Медведев. – Правительство сейчас разрабатывает национальные проекты в сфере образования и науки. В этих проектах будут сведены воедино и детализированы все наши планы, механизмы их выполнения, заложено финансирование, что исключительно важно. Я просил бы всех коллег-ректоров подключиться к этой работе».
По словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, предложение возглавить рабочую группу Ассоциации ведущих университетов России по вопросам развития образования очень почетно и несет большую ответственность.
«Ректоры высказали на встрече в общей сложности около 20 предложений. Председатель Правительства все их прокомментировал, дал соответствующие поручения. По общему ощущению, это только начало разговора. Продолжим работу в формате межведомственной группы по вопросам развития образования. Перед нами стоит ответственная задача, ведь мы должны соблюсти баланс между всеми участниками образовательного процесса», — прокомментировал Никита Анисимов.
По итогам встречи Никита Анисимов отметил, что премьер-министр уделил большое внимание онлайн-образованию, аспирантуре, отношению к научной деятельности в молодежной среде, развитию кампусов университетов, реализации национального проекта 5-100 по усилению глобальных позиций российского образования, в котором ДВФУ участвует с 2013 года вместе с ведущими вузами страны.
Председатель Правительства заявил, что в России должна быть создана единая платформа для вузовских онлайн-курсов. Для развития цифрового образования в 2017 году Минобрнауки определил десять региональных центров компетенций, одним из которых стал ДВФУ. В университете создан Дальневосточный центр онлайн-обучения, где преподаватели региона учатся эффективнее использовать дистанционные технологии и самостоятельно разрабатывать онлайн-продукты.
Также премьер-министр обсудил с главами университетов результаты единого государственного экзамена и кампанию по набору студентов. Дмитрий Медведев напомнил, что в 2018 году план приема в вузы был увеличен на 9000 мест и в общей сложности превышает 514 000 мест. Вопрос существенного повышения стоимости высшего образования для тех, кто не попал на бюджетные места, судя по информации, не обсуждался, в то время как он очень волнует абитуриентов 2018 года.
Ирина СЕРГЕЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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