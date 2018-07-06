www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело

06 Июля 2018, 16:00 | Приморье

Межведомственную рабочую группу Ассоциации ведущих университетов России по вопросам развития образования возглавит ректор Дальневосточного федерального университета Никита АНИСИМОВ. Предложение озвучено на встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с главами ведущих вузов страны, где одним из ключевых вопросов обсуждалась разработка национальных проектов в сфере образования и науки, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«На ближайшие шесть лет задачи у нас весьма амбициозны, они обозначены в президентском указе №204. Большинство из них не может быть эффективно решено без сильной высшей школы, то есть без новых специалистов, идей, разработок, – подчеркнул на встрече с ректорами Дмитрий Медведев. – Правительство сейчас разрабатывает национальные проекты в сфере образования и науки. В этих проектах будут сведены воедино и детализированы все наши планы, механизмы их выполнения, заложено финансирование, что исключительно важно. Я просил бы всех коллег-ректоров подключиться к этой работе».

По словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, предложение возглавить рабочую группу Ассоциации ведущих университетов России по вопросам развития образования очень почетно и несет большую ответственность.

«Ректоры высказали на встрече в общей сложности около 20 предложений. Председатель Правительства все их прокомментировал, дал соответствующие поручения. По общему ощущению, это только начало разговора. Продолжим работу в формате межведомственной группы по вопросам развития образования. Перед нами стоит ответственная задача, ведь мы должны соблюсти баланс между всеми участниками образовательного процесса», — прокомментировал Никита Анисимов.

По итогам встречи Никита Анисимов отметил, что премьер-министр уделил большое внимание онлайн-образованию, аспирантуре, отношению к научной деятельности в молодежной среде, развитию кампусов университетов, реализации национального проекта 5-100 по усилению глобальных позиций российского образования, в котором ДВФУ участвует с 2013 года вместе с ведущими вузами страны.

Председатель Правительства заявил, что в России должна быть создана единая платформа для вузовских онлайн-курсов. Для развития цифрового образования в 2017 году Минобрнауки определил десять региональных центров компетенций, одним из которых стал ДВФУ. В университете создан Дальневосточный центр онлайн-обучения, где преподаватели региона учатся эффективнее использовать дистанционные технологии и самостоятельно разрабатывать онлайн-продукты.

Также премьер-министр обсудил с главами университетов результаты единого государственного экзамена и кампанию по набору студентов. Дмитрий Медведев напомнил, что в 2018 году план приема в вузы был увеличен на 9000 мест и в общей сложности превышает 514 000 мест. Вопрос существенного повышения стоимости высшего образования для тех, кто не попал на бюджетные места, судя по информации, не обсуждался, в то время как он очень волнует абитуриентов 2018 года.

 

Ирина СЕРГЕЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: ДВФУ  медведев 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru