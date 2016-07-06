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Газета "Золотой Рог" объявляет о предоставлении услуг кандидатам в депутаты
ОАО «Издательская компания «Золотой Рог» объявляет о предоставлении услуг избирательным объединениям и кандидатам:
- на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края,
- на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва,
назначенных на 18 сентября 2016 года,
на следующих условиях и по следующим расценкам, включающим НДС (18%):
предоставление печатной площади для проведения предвыборной агитации в периодических изданиях:
- газета «Золотой Рог», формат А3, тираж 10 000 экз. - 78,0 руб. за 1 кв. см текста/модуля;
- журнал «Дальневосточный капитал», А4, тираж 6800 экз. - 60 000 руб. за 1 страницу;
- журнал «Журнал здоровья», А4, сентябрь, тираж 4000 экз. - 40 000 руб. за 1 страницу;
размещение агитационных материалов в сетевом издании (интернет):
- электронное издание ZRPRESS.ru, 116350 посетителей в месяц:
- 20000 руб. в неделю за баннер справа (230х300),
- 20000 руб. - текст в информационную ленту до 2400 знаков,
- 40000 руб. - текст свыше 2400 знаков c фото (сутки 1-я полоса, далее - в ленту),
- 50000 руб. - лонгрид (сутки 1-я полоса, далее - в информационную ленту).
за позиционирование агитационных материалов на страницах изданий применять наценки: в печатных изданиях 1-я полоса - 100%, 2-5-я полоса - 25%, в электронном вверху - 25%;
за дублирование печатных агитационных материалов изданий в ZRPRESS.ru:
тексты - 6000 руб., модуль - 10000 руб., на 1-й полосе - 20 000 руб.;
за вложение и распространение листовок подписчикам и читателям печатных изданий из расчета 8000 руб. за 1000 экз. тиража.
Контакты:
690106 г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 10, тел. (423) 245-04-85, факс 245-92-22, e-mail: priem@zrpress.ru, ads@zrpress.ru
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