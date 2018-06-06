Оценку поставит время

Краевые депутаты заслушали отчет врио губернатора Приморского края

Майское заседание парламента Приморья стало своего рода подведением итогов первых месяцев работы нового руководства региона. Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО представил депутатам отчет о деятельности краевой администрации в 2017 году и обозначил стратегические приоритеты. Говоря о развитии Приморья, глава региона сделал акцент на важности совместной работы с депутатским корпусом при подготовке Стратегии развития края до 2030 года и новых государственных программ Приморского края.

- Мы понимаем, что Андрей Тарасенко в большей степени будет говорить о том, какова сегодня социально-экономическая ситуация в регионе, какие задачи решает администрация Приморского края, - сказал перед началом заседания председатель ЗС ПК Александр РОЛИК. - Депутаты подготовили соответствующие вопросы: некоторые из них были заданы ранее, а некоторые будут заданы дополнительно в ходе заседания.

Отчет в режиме диалога

В своей речи Андрей Тарасенко постоянно подчеркивал, что главным приоритетом ближайших лет станет повышение качества жизни приморцев. Эта задача будет отражена в Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года и новых государственных программах Приморского края. Врио губернатора пригласил депутатов Законодательного Собрания к участию в разработке этих документов, и по реакции парламентариев стало очевидно: они готовы не только обозначить проблемы своих округов, но и предложить пути их решения.

Финальная часть отчета Андрея Тарасенко прошла в формате живого диалога между руководителем региона и депутатами. Решение жилищных проблем обманутых дольщиков и детей-сирот, вопросы экологии и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, борьба с лесными пожарами – депутаты не стеснялись задавать главе региона самые острые вопросы. Например, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей СЛЕПЧЕНКО обратил внимание на необходимость скорейшего ремонта мостов по всему краю, поскольку в некоторых муниципалитетах разрушение переправ может полностью прервать транспортную связь. Важным, по мнению депутата, также является повышение финансовой устойчивости муниципалитетов Приморья. В свою очередь, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию, руководитель фракции ЛДПР Евгений ЗОТОВ выразил надежду, что новому главе региона удастся сдвинуть с места решение проблемных вопросов в сфере сельского хозяйства и экологии.

- Врио губернатора принял край, фактически, в очень плохом состоянии от своего предшественника, и предстоит большая работа. Но мы видим, что у главы Приморья есть желание исправить ситуацию, есть вполне неплохая команда профессионалов, - отметил глава фракции КПРФ Анатолий ДОЛГАЧЕВ.

- Один из главных вопросов в отчете врио губернатора – это прекращение оттока населения из края, - считает представитель «Справедливой России» в краевом парламенте Алексей КОЗИЦКИЙ. – Для этого нужно создать условия жизни не хуже, чем в центральной части России. На мой взгляд, одним из ответов должна стать газификация Приморья, которая повлечет снижение расходов промышленных предприятий и населения.

- Экономические показатели Приморского края сегодня неплохие. Но самый главный показатель экономического развития – это то, что ощутит на себе каждый житель Приморья. В этом плане исполнительной и законодательной власти предстоит много и целенаправленно работать, - считает председатель комитета ЗС ПК по экономической политике Сергей ИЩЕНКО.

Примером, когда исполнительная и законодательная ветви власти приходят к «единому знаменателю», стала консолидированная позиция главы края Андрея Тарасенко и председателя ЗС ПК Александра Ролика по вопросу о главном аудиторе края. Политики совместно представили для утверждения на эту должность кандидатуру Юрия ВЫСОЦКОГО, имеющего большой опыт работы в контролирующих структурах, а также Наркополции и Налоговой службе.

28 мая кандидатура прошла предварительное обсуждение в комитете ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Было отмечено, что Юрий Высоцкий соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатуре на должность председателя КСП. А 30 мая, в ходе очередной сессии краевого парламента, назначение Юрия Высоцкого главным аудитором края сроком на пять лет было поддержано большинством депутатов.

Награды стали более весомыми

Как известно, в нынешнем году будет отмечаться 80-летие со дня образования Приморского края, а в канун юбилея принято отмечать тех, кто внес большой вклад в развитие региона. Порядок поощрения выдающихся приморцев был уточнен в ходе очередного заседания ЗС ПК: депутаты сразу в трех чтениях внесли изменения в закон «О наградах Приморского края».

По словам вице-губернатора Приморского края Андрея ЛАРИНА, законопроект существенно расширяет перечень краевых наград. В частности, учреждаются медаль Приморского края «За особый вклад в развитие Приморского края» трех степеней, а также 18 знаков отличия – 17 в различных профессиональных областях и знак отличия «За обеспечение законности и правопорядка». Кроме того, по аналогии с федеральной практикой, с 10 до 5 лет сокращен интервал между награждениями одного и того же человека.

Важным моментом является введение единовременных выплат при награждении знаком «Почетный гражданин Приморского края», орденом «Родительская доблесть» и медалью «За особый вклад в развитие Приморского края». При этом расходы на реализацию закона о наградах в новой редакции оцениваются достаточно скромно – менее 1 млн рублей. По мнению депутатов, более важным является не материальное, а моральное поощрение награждаемых.

- Законопроект разработан в целях повышения социальной эффективности награждений, мобилизации социально активной части населения для решения актуальных задач развития региона, более полного признания заслуг граждан перед Приморским краем, - подчеркнул заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Александр ЛОСЬ.

На фото: В своей речи Андрей Тарасенко постоянно подчеркивал, что главным приоритетом ближайших лет станет повышение качества жизни приморцев. Эта задача будет отражена в Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года и новых государственных программах Приморского края. Врио губернатора пригласил депутатов Законодательного Собрания к участию в разработке этих документов.

Фото Александра МАСЛЯНКО

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.