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Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций
Города Приморья почти полностью перешли к назначаемости мэров. Глава Партизанска Александр ЗРАЖЕВСКИЙ, в начале 2014 года ставший последним градоначальником, избранным до отмены прямых выборов в крае, на неделе освободил кресло. Отставке предшествовали предупреждения от врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, а также безуспешные попытки местных депутатов снять Зражевского своими силами.
Временно исполняющим обязанности главы Партизанского городского округа стал первый заместитель Зражевского Николай КОДИН, который работал под его началом еще в администрации Новицкого сельского поселения в 2010-2014 годах. Отметим, что в течение всего срока полномочий Александр Зражевский подвергался атакам со стороны гордумы Партизанска, которую с 2013 года контролировали представители КПРФ. По итогам двух отчетов о работе администрации ПГО глава города получил от депутатов «неуд», а в конце 2017 года местный парламент инициировал процедуру удаления мэра в отставку. Тогда Александра Зражевского спасло лишь «молчание» только что заступившего на пост врио главы региона Андрея Тарасенко – по закону, рассматривать вопрос об отставке мэра муниципальные депутаты могут только при наличии оформленного в письменном виде мнения губернатора по этому поводу.
Не став делать поспешных выводов, Андрей Тарасенко впоследствии несколько раз приезжал в Партизанск, чтобы изучить ситуацию на месте. Во время последнего визита в муниципалитет в середине мая глава региона потребовал от главы ПГО за два месяца исправить ситуацию в городе.
«Мне уже неудобно перед людьми. Скоро вас вынесут отсюда. Даю вам два месяца. Не исправите ситуацию - кладете заявление мне на стол», - цитирует главу региона пресс-службу «белого дома».
Однако главе ПГО для принятия решения хватило две недели. После отставки Александра Зражевского последним главой приморского города, избранным напрямую, остается мэр Дальнегорска Игорь Сахута. Он занимает пост с ноября 2013 года, однако был временно отстранен от должности в связи с расследованием уголовного дела.
Срок полномочий Александра Зражевского истекал в феврале 2019 года. Несколько лет назад он стал последним приморским мэром, избранным на прямых выборах. В конце 2014 года в краевое законодательство были приняты поправки о переходе к избранию глав администраций по конкурсу, в то время как номинальным главой муниципалитета становился председатель местной думы. Вскоре от «двоевластия» практически повсеместно отказались, предусмотрев в уставах городов и районов механизм избрания главы депутатами по итогам конкурса. В течение 2015-2017 годов конкурсы на замещение должности главы прошли почти во всех городских округах Приморья.
Александр САЛКОВ.
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