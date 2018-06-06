www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.98 р. 100 JPY: 56.44 р.
EUR: 72.51 р. 10 CNY: 96.82 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций

06 Июня 2018, 13:51 | Приморье

Города Приморья почти полностью перешли к назначаемости мэров. Глава Партизанска Александр ЗРАЖЕВСКИЙ, в начале 2014 года ставший последним градоначальником, избранным до отмены прямых выборов в крае, на неделе освободил кресло. Отставке предшествовали предупреждения от врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, а также безуспешные попытки местных депутатов снять Зражевского своими силами.

Временно исполняющим обязанности главы Партизанского городского округа стал первый заместитель Зражевского Николай КОДИН, который работал под его началом еще в администрации Новицкого сельского поселения в 2010-2014 годах. Отметим, что в течение всего срока полномочий Александр Зражевский подвергался атакам со стороны гордумы Партизанска, которую с 2013 года контролировали представители КПРФ. По итогам двух отчетов о работе администрации ПГО глава города получил от депутатов «неуд», а в конце 2017 года местный парламент инициировал процедуру удаления мэра в отставку. Тогда Александра Зражевского спасло лишь «молчание» только что заступившего на пост врио главы региона Андрея Тарасенко – по закону, рассматривать вопрос об отставке мэра муниципальные депутаты могут только при наличии оформленного в письменном виде мнения губернатора по этому поводу.

Не став делать поспешных выводов, Андрей Тарасенко впоследствии несколько раз приезжал в Партизанск, чтобы изучить ситуацию на месте. Во время последнего визита в муниципалитет в середине мая глава региона потребовал от главы ПГО за два месяца исправить ситуацию в городе.

«Мне уже неудобно перед людьми. Скоро вас вынесут отсюда. Даю вам два месяца. Не исправите ситуацию - кладете заявление мне на стол», - цитирует главу региона пресс-службу «белого дома».

Однако главе ПГО для принятия решения хватило две недели. После отставки Александра Зражевского последним главой приморского города, избранным напрямую, остается мэр Дальнегорска Игорь Сахута. Он занимает пост с ноября 2013 года, однако был временно отстранен от должности в связи с расследованием уголовного дела.

Срок полномочий Александра Зражевского истекал в феврале 2019 года. Несколько лет назад он стал последним приморским мэром, избранным на прямых выборах. В конце 2014 года в краевое законодательство были приняты поправки о переходе к избранию глав администраций по конкурсу, в то время как номинальным главой муниципалитета становился председатель местной думы. Вскоре от «двоевластия» практически повсеместно отказались, предусмотрев в уставах городов и районов механизм избрания главы депутатами по итогам конкурса. В течение 2015-2017 годов конкурсы на замещение должности главы прошли почти во всех городских округах Приморья.

Фото Vl.Ru.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: выборы  муниципалитет  приморье  мэр  губернатор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru