Ким и Путин могут встретиться во Владивостоке

В сообщении северокорейского агентства ЦТАК, посвященного встрече главы КНДР КИМ Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ, приводятся слова Ким Чен Ына о необходимости развивать сотрудничество между двумя странами в разных областях и «обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений».

По мнению Ким Чен Ына, саммит на высшем уровне будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.

Также глава КНДР выразил надежду на разрешение противоречий с США и подчеркнул стремление Пхеньяна к безъядерному статусу всего Корейского полуострова.

О том, что Лавров встречался с Ким Чен Ыном 31 мая, ранее сообщало российское внешнеполитическое ведомство. В заявлении МИД указывалось, что министр передал лидеру КНДР наилучшие пожелания Владимира Путина в «крупных начинаниях, которые инициированы на Корейском полуострове».

Ким Чен Ын, в свою очередь, рассказал, что Северная Корея высоко оценивает то, что «Путин противостоит гегемонии США». «Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу», - заявил он.

В конце встречи Лавров пригласил лидера КНДР приехать в Россию. «Вы для нас замечательные друзья, и, несмотря на занятость, я выкроил время для вас», - добавил Ким Чен Ын. «Мы это очень оценили», - ответил ему глава МИДа. При этом о предложении главы КНДР встретиться с Путиным, в российском дипломатическом ведомстве не сообщили.

Предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир трижды посещал Россию. В 2002 году он встречался во Владивостоке с Владимиром Путиным, а 2011 году доехал до Улан-Удэ, где встретился с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Если встреча Кима и Путина состоится, то большинство экспертов прогнозирует, что это произойдет в приморской столице. Так, часть аналитиков считает, что Путин вряд ли заглянет в Пхеньян, так как это может быть использовано противниками разрядки на полуострове в своих интересах.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.