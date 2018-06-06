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"Кандидаты в кандидаты" прошли партийный отбор
3 июня претенденты на выдвижение от «Единой России» в депутаты Законодательного Собрания Приморья по округам №4 и №6 померялись силами в ходе праймериз. На момент сдачи номера в печать по итогам подсчета голосов в округе №4 лидировал депутат Думы Владивостока Александр ЩЕРБАКОВ, а в округе №6 - генеральный директор одной из известных в крае торговых сетей Юлия МАРЧЕНКО.
Незадолго до дня предварительного голосования список участников праймериз в «уссрийском» округе №6 сократился. Регистрация Любови ТЕРЕНДИНОЙ, считавшейся одним из фаворитов праймериз на этой территории, была аннулирована еще в мае на основании ее личного заявления. Кроме нее, из гонки выбыли еще два кандидата, сократив количество претендентов на выдвижение в ЗС ПК по округу №6 до пяти человек. В округе №4, объединяющем Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район, до финиша дошли все семь участников праймериз; при этом основная борьба развернулась между выше упомянутым Александром Щербаковым и экс-главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым. В ближайшее время итоги ПГ на обоих округах должен утвердить оргкомитет праймериз.
Кроме того, предварительное голосование состоялось в муниципалитетах Приморья, где в сентябре этого года будут выбирать местных депутатов - Лесозаводске, Партизанске, Кавалеровском, Красноармейском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Тернейском, Хасанском, Хорольском и Яковлевском районах.
Артем СТРОГИН.
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