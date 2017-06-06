О бюджете, гимне и совете

Актуальные вопросы жизни города стали центральными на очередном заседании Думы Владивостока

На майском заседании депутаты Думы Владивостока завершили работу сразу над несколькими важнейшими документами - Положением о гимне Владивостока, Положением об Общественном совете при Думе, отчетом об исполнении бюджета города в 2016 году.

Кроме того, городские депутаты внесли изменения в бюджет на текущий год и приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин Владивостока».

Бюджет прошлый и нынешний

В ходе очередного заседания Думы, которое состоялось 31 мая, городские депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Владивостока в 2016 году, который в середине мая прошел публичные слушания. По их результатам был принят итоговый документ, в который вошли рекомендации экспертов - заместителя начальника МИФНС России № 12 по Приморскому краю Артема ГАВИНА и кандидата экономических наук, доцента кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Нины ИВЕЛЬСКОЙ - утвердить отчет. Напомним, ранее профильный комитет на своих заседаниях детально рассмотрел исполнение бюджета как в разрезе муниципальных программ, так и по распорядителям бюджетных средств.

- По доходам бюджет Владивостокского городского округа за 2016 год исполнен на 98,5%, по расходам на 97,8% Приоритетными в общем объеме расходов были социально-культурная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство, - отметила председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ.

Также депутаты большинством голосов сразу в трех чтениях одобрили корректировку бюджета Владивостока на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Проект корректировки, которая предполагает значительное увеличение расходов на дороги, представила начальник городского управления финансов Наталья ЛУКЬЯНЕНКО. План по доходам увеличен за счет неналоговых доходов на 74,29 млн рублей, за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - на 739,1 млн рублей.

- Мы принимаем дополнительные деньги на содержание и развитие дорог Владивостока. Надеемся, что эти средства будут освоены в течение строительного сезона. Важно отметить и выделение средств на строительство школы в Снеговой Пади, где остро стоит вопрос с количеством мест в образовательных учреждениях, - прокомментировал председатель комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ. - Заметно увеличены расходы на обеспечение жильем молодых семей и на реализацию мероприятий по созданию доступной среды для маломобильных граждан.

День города отметим с гимном

31 мая Дума Владивостока поставила точку в процедуре утверждения одного из элементов городской символики - гимна. Напомним, что еще в 2015 году в городе была создана специальная комиссия, рассматривавшая представленные на конкурс варианты гимна. В комиссию были включены и депутаты Думы Владивостока. Кроме того, на сайте городской администрации было проведено голосование за наиболее удачные, с точки зрения комиссии, варианты гимна. В итоге к утверждению был рекомендована песня «Владивосток - город воинской славы», набравшая больше всего голосов. На майском заседании депутаты согласились с мнением горожан.

Первое официальное исполнение главной песни Владивостока состоялось сразу по окончании очередного заседания Думы. Как уточнил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил ВЕСЕЛОВ, утвержденный гимн впредь может исполняться на городских мероприятиях, перечень которых оговорен в принятом депутатами МПА. К таковым относятся, например, церемония вступления в должность главы Владивостока, торжественные и протокольные мероприятия с участием руководства города, вручение грамот, знаков и лент почетного звания «Почетный гражданин города Владивостока», а также муниципальных наград и в ряде других случаев.

Добавим, что ряды почетных граждан Владивостока в этом году пополнит ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин ШУМАТОВ.

- Комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» в конце апреля направила в Думу рекомендацию присвоить это звание Валентину Шуматову. 17 мая профильный комитет одобрил это решение, - сообщил заместитель председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Дмитрий ЛЕГКИЙ. Напомним, что ежегодно почетное звание может быть присвоено только одному человеку. Торжественное вручение знака происходит в канун Дня города.

Будет создан Общественный совет

В ходе майского заседания было утверждено Положение об Общественном совете Думы Владивостока, проект которого был внесен председателем Думы. Документ был разработан в целях улучшения взаимодействия жителей Владивостока и общественных объединений с органами местного самоуправления. Согласно Положению, Общественный совет создается сроком на три года и состоит из девяти человек - представителей общественных объединений. Состав совета утверждается Думой Владивостока. Как подчеркнула Елена Новицкая, совет будет наделен правом нормотворческой инициативы, то есть внесения предложений об изменении либо о принятии нормативных правовых актов.

- Общественный совет будет осуществлять свою деятельность на общественных началах и обеспечивать взаимодействие жителей Владивостока, общественных объединений с органами местного самоуправления Владивостокского городского округа, что позволит депутатам оперативно принимать меры для решения жизненно важных проблем, оказывать поддержку полезным для города гражданским инициативам, - прокомментировала Елена Новицкая.

На фото: На майском заседании депутаты Думы Владивостока завершили работу сразу над несколькими крайне важными документами.

Артем СТРОГИН.