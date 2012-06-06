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Саммит АТЭС - 2012
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Губернатору Приморского края доложили о готовности объектов саммита АТЭС- 2012

06 Июня 2012, 19:53 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. 6 июня губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по вопросу подготовки объектов к саммиту АТЭС. В нем приняли участие вице-губернатор края Владимир Балан, представители краевых профильных департаментов, а также руководители компаний-подрядчиков.

Как доложил губернатору директор департамента градостроительства Приморского края Сергей Якушин, завершается первый этап строительства объектов обеспечения водоснабжения Владивостока и других населенных пунктов края из подземных источников Пушкинского месторождения. В настоящий момент здесь ведутся пусконаладочные работы. Раздольненский участок водохранилища планируется запустить в начале июля.

Губернатор края Владимир Миклушевский обратил внимание на необходимость разработать концепцию водоснабжения всего Приморского края.

Кроме того, во время совещания Сергей Якушин сообщил, что очистные сооружения Центрального планировочного района Владивостока выведены на мощность 46 тысяч кубометров в сутки, к сентябрю мощности переработки стоков будут увеличены до 100 тысяч. Полностью все сети Северных очистных и частично Южных заработают в сентябре.

Директор департамента дорожного хозяйства края Андрей Разгонов рассказал о готовности 7 объектов дорожной инфраструктуры, которые строятся к саммиту АТЭС. К 1 июля должны быть готовы мост через бухту Золотой Рог, мост на остров Русский, дорога «Поселок Новый-Де-Фриз-Седанка–Патрокл» с низководным мостом, а также участки дороги М60 – Аэропорт и Аэропорт-Кневичи.

Как отметил Владимир Миклушевский, дорожные объекты должны быть максимально комфортными для горожан. Правильное распределение транспортного потока и грамотная логистическая система позволят разгрузить город от пробок.

Губернатору доложили также о ходе работ по строительству двух пятизвездочных гостиниц. Владимир Миклушевский дал поручение ускорить темпы строительства гостиниц, расположенных на мысе Бурный и Корабельной Набережной. В ближайшее время количество специалистов, занятых на строительстве этих объектов, будет увеличено, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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