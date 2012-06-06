Спикера Думы Дальнегорска отправили в отставку

Дальнегорским депутатам удалось отправить в отставку утратившего доверие спикера Думы Александра ТЕРЕБИЛОВА. За это решение проголосовало большинство депутатов.

Спикер традиционно не явился на заседание - он находится на больничном с тех пор, как на внеочередном заседании депутаты намеревались рассмотреть вопрос об отзыве Теребилова. Позже пришлось менять регламент на возможность принимать решения и в отсутствии председателя (вне зависимости от причин).

Александр Теребилов - одна из самых скандальных политических фигур. Сначала он отправил в отставку действующего мэра Григория КРУТИКОВА с тем, чтобы занять его место. Эти решения опротестованы прокуратурой и оспорены судом. Он уговаривал депутатов сложить полномочия, чтобы признать решения Думы нелегитимными, а прямые выборы главы города.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».