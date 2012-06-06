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В Приморском крае кадры здравоохранения поддержат повышением зарплаты
ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. Заработная плата работников здравоохранения в Приморье вырастет на 6% с октября текущего года и на 15% с 1 января 2013 года.
Приморские депутаты предлагают также внести изменения в положение об оплате труда врачей, фельдшеров и среднего медицинского персонала.
Одним из основных вопросов выездного заседания комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан в г. Дальнегорске стала ситуация с оплатой труда работников учреждений здравоохранения Приморья. Вместе с краевыми законодателями эту и другие насущные проблемы приморской медицины обсуждали представители 8 муниципальных образований Приморья, в основном северных территорий края.
Накануне заседания депутаты побывали в Дальнегорской центральной городской больнице, встретились с врачами и медсестрами. На базе этого лечебного учреждения в рамках программы модернизации здравоохранения планируется создать один из 11 межрайонных центров по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Но пока в больнице идет ремонт, закуплена только часть оборудования, а основной проблемой, помимо невысоких зарплат (врачи со всеми надбавками получают 26 тысяч рублей, медсестры – до 15 тысяч рублей), здесь называют кадровый голод (из 16 ставок терапевтов занято только 4), не хватает акушерок и медсестер педиатрической службы. Из-за отсутствия специалистов, больница в полной мере не выполняет необходимые объемы медицинской помощи и, соответственно, недополучает дополнительное финансирование за счет ТФОМСа.
Такая ситуация, как было озвучено затем на заседании комитета, в большинстве лечебных учреждений на северных территориях, где укомплектованность кадрами составляет 52%. В больницах и поликлиниках не хватает даже статистов для составления отчетных документов, на основании которых должно проходить финансирование.
Как отметил депутат ЗС ПК Сергей Сопчук, нынешний год для здравоохранения достаточно тяжелый в связи с передачей полномочий на краевой уровень. "Приятно видеть, что в больницу поступает новое современное оборудование, заметны другие перемены. Но те проблемы, которые есть в Дальнегорске, к сожалению, характерны в целом для всего края. В первую очередь – это недостаток специалистов, как врачей, так и среднего медицинского персонала. Об этом нам говорил главный врач и работники больницы. Вопросы материальной поддержки учреждения очень актуальны, потому что многие помещения требуют ремонта и понятно, своими силами это невозможно сделать. Бюджет этого года сформирован так, что финансирования недостаточно. Есть технические вопросы, которые нужно решать оперативно, и эти проблемы видны непосредственно на местах. Депутатам полезно было увидеть реальную картину, и я надеюсь, что в своих решениях мы сможем помочь, в том числе и Дальнегорску", - сказал Сергей Сопчук.
"Очень серьезный вопрос, с которым к нам обратились руководство больницы, касается переноса поликлиники, мы постараемся в кратчайшие сроки совместно с департаментом здравоохранения его решить, потому что это будет удобно для жителей Дальнегорска. Обсуждалась также возможность готовить средний медицинский персонал для Дальнегорска и других северных территорий на базе филиала медицинского колледжа в Спасске, с помощью целевых наборов. Надеюсь, что по итогам нашей поездки будут приняты и другие решения, полезные для жителей данной территории", - сказал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.
В этом году здравоохранение Приморье перешло на новую систему оплаты труда, предусматривающую выплаты компенсационного и стимулирующего характера. За прошедшее время стали очевидны недостатки нового порядка. В частности, строго ограничены (450 процентами) предельные размеры выплат за качество работы и высокие результаты, не предусматривается увеличение окладов у тех, кто трудиться по совместительству, не все специалисты, фактически работающие в сельской местности, получают доплату 25% "сельских". Кроме того, ряд медицинских работников, ранее получавших надбавки за вредные и тяжелые условия труда, из этой категории были исключены.
Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, комитет рекомендовал администрации края устранить все эти недостатки и внести изменения в положение "Об оплате труда работников государственных учреждений Приморского края". Кроме того, в решении комитета содержится предложение предусмотреть с 1 января 2013 года повышение заработной платы работникам учреждений здравоохранения Приморского края на 15%.
Очередное увеличение зарплаты медицинским работникам на 6% запланировано с октября 2012 года. Ряд дополнительных выплат отдельные категории специалистов получают в рамках национального проекта "Здоровье", возможности для роста заработной платы предлагает и модернизация здравоохранения.
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