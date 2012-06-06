Документооборот в Приморье будет производиться по казанской методике

Новую систему электронного документооборота «Практика» внедрят в органах исполнительной власти Приморского края уже в 2012 году. Подобная система стоит в органах исполнительной власти Республики Татарстан и была разработана в Казани, где ее работу оценили приморские чиновники. Об этом шла речь на совещании по развитию электронного документооборота, которое провел губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Система обойдется бюджету Приморского края в 3 миллиона рублей ежегодно, - сообщает deita.ru. Аналогичной системой пользуются в министерствах культуры, связи и финансов.

По данным отдела управления делопроизводства аппарата администрации края, новая система позволит перевести практически всю «бумажную работу» в электронный вид. Все документы можно будет «подписать» цифровой подписью, что значительно ускорит работу чиновников. Вся информация будет храниться по «облачной» технологии на серверах в Казани.

Первоначально планируется закупить доступ к системе для тысячи чиновников, затем это количество могут увеличить. Планируется включить в систему всю администрацию Приморского края, а также одного-двух представителей от каждого приморского населенного пункта. По замыслу это позволит вести оперативный мониторинг обстановки на территории края и незамедлительно применять необходимые меры.

Кроме того, новая система предусмотрит и возможность мобильного офиса – для работы в нем не нужен стационарный компьютер. Возможность мобильного доступа к офису особенно понравилась губернатору. Как он отметил, компьютер в его кабинете стоит больше «для красоты». Сам же он читает новости, общается с жителями края и пишет письма с помощью мобильных устройств. Губернатор пользуется тремя Iphone 4 и планшетным компьютером Ipad.

Напомним, что в настоящее время краевая администрация пользуется системой «Дело». По словам руководителя департамента финансов администрации Приморского края Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ, система не предусматривает цифровую подпись, поэтому позволяет лишь пересылать документы друг другу. Ее закупка обошлась в 9 миллионов рублей. «Фактически мы выкинули деньги на ветер», - пояснила Татьяна Казанцева.

Новую систему электронного документооборота могут опробовать уже в августе.

Досье "ЗР"

«Практика» — многопользовательская система электронного документооборота, обеспечивающая автоматизацию всех циклов делопроизводства с процесса создания и согласования документов или их получения до завершения исполнения или отправления. Пользователи работают с системой как с обычным сайтом. Для обучения новых пользователей требуется не более полутора часов.

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