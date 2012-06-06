В Приморском крае реализовать право на переселение с северных территорий смогут все очередники

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. Комитет Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан на выездном заседании в г. Дальнегорске поддержал проект краевого закона, который поможет жителям Приморья, желающим выехать с северных территорий края, ускорить получение жилищных субсидий.

В Приморском крае на учете на получение жилищных субсидий состоит 3476 семей. Согласно ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", в первую очередь их получают инвалиды I и II группы и инвалиды детства (261 семья), затем пенсионеры (2789 семей), безработные (3 семьи) и в четвертую очередь работающие граждане (423 семьи).

Как рассказал депутат Законодательного Собрания Сергей Слепченко, для Дальнегорского городского округа эта проблема очень актуальна, здесь очередь на переселение превышает 1000 человек, до сих пор не получили субсидии те, кто встал на учет в 1993 году. "Тот объем средств федерального бюджета, который ежегодно выделяется Приморскому краю, позволяет предоставлять жилищные субсидии только гражданам, стоявшим в первой очереди. Работающие граждане, пенсионеры, которые отработали много лет на севере, имеют право на переселение, но не могут им воспользоваться, так как средств не хватает", - отмечает депутат.

Так за период с 2006 по 2011 годы Приморью на эти цели было предусмотрено 531,8 миллионов рублей и выдано 349 жилищных сертификатов. В 2012 год из федерального бюджета выделено 66 миллионов рублей. В результате право на переселение в районы с более благоприятным климатом реализовали 39 семей, в том числе 16 - из Дальнегорского городского округа.

"С 1 января 2012 года Федеральный закон № 212-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" позволяет на уровне субъекта РФ распределять часть федеральных средств на жилищные субсидии гражданам, состоящим во второй-четвертой очередях", - пояснил Сергей Слепченко.

В связи с этим комитет разработал проект закона "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей". Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, документ устанавливает, что 30% средств федерального бюджета на предоставление жилищных субсидий между второй-четвертой очередями граждан будут распределяться в порядке, установленном администрацией Приморского края. Комитет поддержал законопроект и направит его на заключение губернатору Приморского края, сообщает пресс-служба ЗС ПК.



