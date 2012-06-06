Парламент в Приморье сформирован. Предварительно

В понедельник состоится заседание комиссии, на котором станут известны фамилии всех народных избранников.

В течение 7 дней кандидаты должны предоставить в комиссию подтверждение, что они отказываются от другой занимаемой должности, если она несовместима с депутатской деятельностью. В случае, если кандидат от партии откажется от своего мандата, его место займет следующий по списку кандидат.

Напомним, по закону первое заседание краевого парламента должно состояться не позднее 30 октября.

Предварительный список депутатов ЗС ПК четвертого созыва:

1. Эдуард АЛЕКСЕЕВ, педагог, первый секретарь Уссурийского местного отделения КПРФ.

2. Галуст АХОЯН, депутат Думы Владивостока.

3. Виктор БЕЛОЗЕРОВ, начальник Приморского краевого управления инкассации - филиала Российского объединения инкассации "РОСИНКАС".

4. Анатолий БЕЛЯЕВ, профессор, заведующий кафедрой ВГМУ.

5. Ирина БЕРДАНОВА, гендиректор ООО "АКРКОМ".

6. Владимир БЕСПАЛОВ, глава Арсеньевского городского округа.

7. Александр БЕХТЕР, главный врач Приморской краевой психиатрической больницы №3, город Спасск-Дальний.

8. Сергей ВАХНИН, гендиректор КГУП "Примтеплоэнерго".

9. Виктор ГОРЧАКОВ, вице-губернатор Приморского края.

10. Юрий ДЕНИСЕНКО, гендиректор ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс".

11. Александр ЕРМОЛАЕВ, гендиректор ООО "Алгос-Фудс".

12. Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, вице-президент Приморского регионального общественного фонда поддержки Всероссийской партии "Единство и Отечество - "Единая Россия".

13. Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, художественный руководитель Приморского академического краевого драматического театра им. М.Горького.

14. Валентина КАТКОВА, директор средней общеобразовательной школы №13 г. Владивостока с углубленным изучением английского языка.

15. Александр КВАША, гендиректор ООО "Кедрач", депутат Думы Спасского муниципального района.

16. Руслан КОНДРАТОВ, директор ООО "Зарубинская база флота".

17. Виктор КОРОЧИН, гендиректор ОАО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие".

18. Владимир КУРИЛОВ, ректор ДВГУ, секретарь регионального политсовета Приморского регионального отделения партии "Единая Россия".

19. Геннадий ЛАЗАРЕВ, ректор ВГУЭС.

20. Геннадий ЛЫСАК, председатель Совета директоров ОАО "Владхлеб".

21. Руслан МАНОКОНОВ, советник главы Находкинского городского округа.

22. Владимир МАСЛОВСКИЙ, гендиректор ОАО "Приморнефтепродукт".

23. Галина МЕДВЕДЕВА, депутат Думы Владивостока.

24. Виктор МИЛУШ, заместитель гендиректора ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" - исполнительный директор закрытого акционерного общества "ЛуТЭК".

25. Дмитрий МУДРОВ, начальник ГУ "Управление научно-исследовательского флота Дальневосточного отделения РАН".

26. Виктория НИКОЛАЕВА, депутат ЗС ПК прошлого созыва.

27. Евгений ОЛОМСКИЙ, директор ООО "Дальневосточная Региональная компания", координатор регионального отделения Приморского края политической партии "Свобода и народовластие".

28. Александр ПЕРЕДНЯ, председатель правления ЗАО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1".

29. Виктор ПИНСКИЙ, председатель общественной организации "Федерация профсоюзов Приморского края".

30. Борис ПОСТОВАЛОВ, гендиректор ООО "Группа компаний "В-Лазер", депутат ЗС ПК прошлого созыва.

31. Виктор РЕВА, руководитель регионального исполкома Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

32. Оксана РЫБАЛКО, гендиректор ООО "Телекомпания "Новая волна".

33. Петр САВЧУК, гендиректор ЗАО "Ролиз".

34. Павел САХНО, директор ООО "Владивостокский рыбный двор".

35. Сергей СИДОРЕНКО, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК прошлого созыва.

36. Сергей СОПЧУК, председатель ЗС ПК прошлого созыва.

37. Сергей СОФИН, гендиректор ЗАО ДВТПК "ТигРос", председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров в Приморском крае.

38. Юрий СТЕПАНЧЕНКО, президент ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс".

39. Джамбулат ТЕКИЕВ, заместитель председателя ЗС ПК прошлого созыва.

40. Виктор ФЕДОРОВ, командующий КТОФ.

"Золотой Рог".

