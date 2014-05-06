Губернатор лично подписал 2366 открыток для ветеранов Приморья

Каждому ветерану Великой Отечественной войны Приморья Губернатор Владимир Миклушевский лично подписал поздравительные открытки с наступающим Днем Победы.

По словам главы региона, он никогда не использует факсимиле при подписи открыток для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Я лично подписываю их каждый год. Для меня это дань уважения к заслуженным людям», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

По информации департамента труда и социального развития Приморья, открытки и ценные подарки уже начали вручать участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны. Всего подготовлено 2 тысячи 366 подарков.

«Социальные работники уже начали поздравлять ветеранов и разносить подарки. Чайный сервиз с нанесенной военной символикой и поздравительную открытку от имени Губернатора получит на дом каждый ветеран», - сообщила директор департамента Лилия Лаврентьева.

По ее словам, в первую очередь подарки направлены в отдаленные территории края. К этой работе охотно подключились волонтеры Приморья.

ZRPRESS.RU, Владивосток.