Рабочая группа высказалась против введения соцнормы на электроэнергию в Приморье

Участники рабочей группы по вопросу введения социальной нормы на электроэнергию высказались против участия Приморского края в пилотном проекте. Своё решение они направили в адрес губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

В очередном заседании рабочей группы приняли участие депутаты Законодательного Собрания Приморского края от разных фракций – Алексей Козицкий, Виктор Беспалов и Юрий Пошивайло, члены общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ, представители муниципальных образований, специалисты энергокомпаний ДЭК и ДРСК, а также представители департаментов по тарифам, по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, энергетики и нефтегазового комплекса.

Обсуждая вопрос применения социальной нормы потребления электроэнергии, участники рабочей группы отметили, что жители края не готовы участвовать в этом эксперименте, о чём свидетельствуют многочисленные обращения, поступающие в адрес общественного экспертного совета и депутатов разного уровня.

Кроме того, предлагаемая федеральным центром система расчёта социальной нормы несовершенна, она не учитывает множества параметров, влияющих на потребления электроэнергии.

Ещё один аргумент «против» - это отсутствие достоверных статистических данных по энергопотреблению, что также не позволяет корректно определить размер социальной нормы, приемлемой населением края.

Поэтому мнение участников рабочей группы было единодушным: в адрес губернатора направлено обращение об отказе Приморского края участвовать в пилотном проекте.

Напомним, ранее губернатор края Владимир Миклушевский уже высказывал свою позицию по данному вопросу. По мнению губернатора, такой серьёзный шаг нельзя делать без взвешенной оценки возможных последствий и учёта мнения жителей края.

«Надо сделать так, чтобы граждане не пострадали. А экспеиментировать надо на чиновниках, а не на простых людях», - заявил глава региона.

По инициативе Владимира Миклушевского и была создана рабочая группа, которая после детального обсуждения вопроса введения соцнормы и приняла решение о неучастии края в пилотном проекте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.