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Рабочая группа высказалась против введения соцнормы на электроэнергию в Приморье
Участники рабочей группы по вопросу введения социальной нормы на электроэнергию высказались против участия Приморского края в пилотном проекте. Своё решение они направили в адрес губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
В очередном заседании рабочей группы приняли участие депутаты Законодательного Собрания Приморского края от разных фракций – Алексей Козицкий, Виктор Беспалов и Юрий Пошивайло, члены общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ, представители муниципальных образований, специалисты энергокомпаний ДЭК и ДРСК, а также представители департаментов по тарифам, по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, энергетики и нефтегазового комплекса.
Обсуждая вопрос применения социальной нормы потребления электроэнергии, участники рабочей группы отметили, что жители края не готовы участвовать в этом эксперименте, о чём свидетельствуют многочисленные обращения, поступающие в адрес общественного экспертного совета и депутатов разного уровня.
Кроме того, предлагаемая федеральным центром система расчёта социальной нормы несовершенна, она не учитывает множества параметров, влияющих на потребления электроэнергии.
Ещё один аргумент «против» - это отсутствие достоверных статистических данных по энергопотреблению, что также не позволяет корректно определить размер социальной нормы, приемлемой населением края.
Поэтому мнение участников рабочей группы было единодушным: в адрес губернатора направлено обращение об отказе Приморского края участвовать в пилотном проекте.
Напомним, ранее губернатор края Владимир Миклушевский уже высказывал свою позицию по данному вопросу. По мнению губернатора, такой серьёзный шаг нельзя делать без взвешенной оценки возможных последствий и учёта мнения жителей края.
«Надо сделать так, чтобы граждане не пострадали. А экспеиментировать надо на чиновниках, а не на простых людях», - заявил глава региона.
По инициативе Владимира Миклушевского и была создана рабочая группа, которая после детального обсуждения вопроса введения соцнормы и приняла решение о неучастии края в пилотном проекте.
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Комментарии
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Псевдоним08:26, 07.05.2013#
Нам нельзя никаких норм вводить, зависим от элекроинергии. Что будет с людьми, у которых отопление через другие источники тепла осуществляется? Что будет с нами, когда во всей России начинается лето, а у нас сезон засухи (горячей воды нет, да и холодной в это время года практически отсутствует)?
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Псевдоним08:52, 07.05.2013#
Причем здесь соцнорма? Мы, что на чрезвычайном положении находимся, в блокаде?Тогда надо устанавливать соцпайки на хлеб, масло. Тарифы повышать уже устали, олигархи-владельцы, скупившие всю электроэнергетику в России придумали сравнительно честный способ отьема денег у населения, путем введения социальной нормы потребления. Они жестко лоббируют это введение для очередного отжима денег у населения. Другим словми дурачат народ. Единая энергетическая система страны давно разрушена. На каждом столбе в энергосистеме отдельное ООО из друзей и родственников.
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Псевдоним08:57, 07.05.2013#
Соц обеспечение, соц помощь, соц поддержка, эти термины понятны – все на «благо» малоимущих. А вот соцнорма, это, что за суррогат. Последний раз социальной нормой пользовался при Хрущеве, получал по пол булки хлеба на человека в день. Похоже докатились до очередного позора! Такая норма вводится при жестком дефиците товара, но как я понимаю, дефицита электричества нет, как нет никаких перебоев с эл. снабжением. Значит это просто завуалированная попытка отъема денег у населения.
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Псевдоним09:02, 07.05.2013#
Предельный уровень тарифа на этот год для жителей Амурской области, утвержденный ФСТ, составляет 3, 02 рубля за кВт/ч. По иронии судьбы именно через этот регион по линиям Амурская – Хэйхэ, Благовещенск – Хэйхэ и Благовещенск – Айхуэй утекает за границу «избыточная» российская электроэнергия – порядка 2, 6 млрд кВт/ч только за прошлый год (в 2013 году будет ровно 3 млрд). Но жители соседнего китайского города Хэйхэ платят за нашу энергию в два раза меньше россиян.
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Володя01:05, 08.05.2013#
Лукавство насчёт соцнормы. Не решение рабочей группы и неотказ на уровне Москвы, а под давлением населения ворьёвынуждено отказаться от соцнормы, которая по сути являетсяувеличением тарифа и, если население Хейхе действительноплатит в два раза дешевле за эл. энергию, значит путин вочередной раз врёт.
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да хватит уже пытаться нахвалить местную власть. отказ от введения "соцнормы" был принят на уровне Москвы, а единоросы, как водится, красуются чужими заслугами