В Приморье участники праймериз "Единой России" пошли в народ

В минувшие выходные в Приморье стартовали дебаты участников предварительного голосования (праймериз) «Единой России». Понаблюдать за дискуссией шестерых претендентов прибыли их группы поддержки и просто неравнодушные граждане: рассчитанный на полтысячи мест зал здания администрации Приморья не смог вместить всех желающих, и некоторым пришлось слушать участников стоя.

Участниками первых дебатов, которые прошли в субботу, 2 апреля, стали один из основателей и совладельцев группы компаний DNS Константин БОГДАНЕНКО, депутаты Госдумы Виктор ПИНСКИЙ и Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ, председатель фракции «ЕР» в ЗС Приморья Сергей СОПЧУК, а также отставные военные - Григорий ЗАПОРОЖАН из Октябрьского района и Сергей ЯРУЛИН из Владивостока. Каждому из участников давалось по семь минут для того, чтобы рассказать о себе и высказать свои предложения по заявленной теме - «сбережение нации». Учитывая дальневосточную специфику, разговор сразу пошел о том, как бороться с оттоком населения из региона, который продолжается до сих пор - пусть и не в таких масштабах, как в предыдущие два десятилетия.

Кандидаты выступали в алфавитном порядке - первым дали слово Константину Богданенко, который сразу признался, что не очень понял заявленную тему, и попросил поднять руки всех, кто пришел на мероприятие осознанно. Выяснилось, что подавляющее большинство зрителей знали, куда и зачем они шли: в зале поднялся лес рук.

- Я впечатлен количеством людей, которые сегодня посетили это мероприятие. Надеюсь, что вы не потратите свое время зря - будет интересно! - пообещал участник дебатов. Его речь была посвящена тому, как использовать большой потенциал Дальнего Востока и его жителей: по мнению участника дискуссии, помочь могло бы увеличение бюджетных расходов на здравоохранение, образование и социальную политику. А наполнить бюджет деньгами позволит развитие предпринимательства, заключил Константин Богданенко.

Действующий депутат ГД Эльмира Глубоковская в своем выступлении напомнила о решениях в сфере демографии и социальной политике, которые были приняты фракцией «ЕР» в Госдуме за последнее время. Это продление программы материнского капитала, индексация пенсий и минимального размера оплаты труда и многое другое. Как подчеркнула Глубоковская, несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство не отказалось ни от одной меры социальной защиты.

Еще один действующий депутат Госдумы Виктор Пинский, до недавнего времени возглавлявший Федерацию профсоюзов Приморского края, в своем выступлении сконцентрировался на защите прав и интересов трудовых коллективов края.

- Сбережение нации в понимании профсоюзов - это рабочие места и заработная плата. Будут в Приморском крае рабочие места и достойная зарплата - и люди перестанут уезжать из нашего региона, - отметил Пинский. Представитель Приморья в Госдуме рассказал о своей работе с обращениями трудящихся региона по поводу задержек зарплаты и сокращений рабочих мест, а также упомянул о своей роли в разработке законов, касающихся интеграции Крыма и Севастополя в правовое пространство РФ.

Лидер фракции единороссов в краевом парламенте Сергей Сопчук посвятил свою речь вопросам повышения качества здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. По словам депутата, Законодательным Собранием принят ряд решений по этим направлениям, а имеющиеся проблемы находятся на контроле у парламентариев.

- На всех этапах своей жизни каждый гражданин должен получить достаточный уровень государственных гарантий. А человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, - реальную, достаточную помощь, - подчеркнул Сергей Сопчук.

Другой участник дебатов, офицер запаса Григорий Запорожан сделал акцент на необходимости поддержки талантливых детей, развития дополнительного образования и массового спорта, патриотического воспитания молодежи, борьбы с вредными привычками в молодежной среде. Весьма оригинальным и веселым оказалось выступление еще одного бывшего военного, а ныне предпринимателя Сергея Ярулина. Он продемонстрировал зрителям брошюру под названием «Боевой устав Сухопутных войск» - именно эта книга, по мнению Ярулина, учит быстро принимать единственно верные решения, а потому должна стать настольной для каждого чиновника или депутата.

Показательно, что все участники дебатов сошлись во мнении, что для решения проблемы оттока населения из Приморья необходимо уделять больше внимания развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта. Кстати, как ожидается, предложения тех участников праймериз, кто по итогам голосования 22 мая не попадет в список кандидатов от «Единой России», все равно войдут в программу партии. Так что мнение всех участников праймериз по акутальным вопросам обязательно будет учтено.

- Я считаю, что дебаты удались. Мы создали площадку, где все кандидаты находятся в равных условиях и имеют возможность показать себя избирателям. Конечно, среди кандидатов есть те, кто имеет огромный опыт работы. Но не менее важно участие и новых, интересных людей, у которых незашорен взгляд. Я считаю, что сегодня избиратели принимали всех кандидатов одинаково и всем задавали острые вопросы, - прокомментировала итоги первых дебатов секретарь регионального политсовета «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА.

Напомним, что участие в дебатах является обязательным для всех, кто намерен побороться за выдвижение в качестве кандидата от «Единой России». В случае отказа претендент может быть отстранен от участия в праймериз. Дискуссии между кандидатами будут проходить по выходным на площадках в городах и районах края каждую неделю вплоть до середины мая. А 22 мая состоится предварительное голосование, которое покажет, чьи выступления оказались самыми убедительными и вызвали отклик у приморцев.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.