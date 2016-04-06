Во Владивостоке завершилась мартовская сессия Законодательного Собрания Приморского края

В ходе мартовской сессии приморские депутаты подвели итоги работы в 2015 году, внесли поправки в избирательный кодекс, утвердили отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты и откорректировали краевой бюджет, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Корректировка главного финансового документа края была инициирована по нескольким причинам. Среди них безвозмездное поступление средств из федерального бюджета, рост собственных доходов за счет штрафов за нарушение ПДД, а также необходимость увеличения целого ряда расходных статей (выплаты приемным семьям и опекунам; переселение граждан, пострадавших в результате ливневых дождей; капремонт дальнереченской больницы и пр.).

Изменения были одобрены сразу в трех чтениях. В результате доходная часть бюджета составила 79,9 млрд рублей, расходная - 86,2 млрд рублей, дефицит подрос с 5,9 до 6,2 млрд рублей.

В первом чтении народные избранники приняли поправки в краевой избирательный кодекс, это связано с корректировкой федерального законодательства. Основные изменения касаются работы наблюдателей и представителей СМИ. Согласно поправкам, зарегистрированный кандидат или политическая партия могут назначить в каждую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, причем одно и то же лицо может быть наблюдателем только в одной избирательной комиссии. Список наблюдателей должен быть представлен в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до голосования.

До сих пор наблюдателя могли отстранить от работы по решению комиссии, и он должен был оспаривать это решение в суде (по факту - уже после окончания голосования, так как по воскресеньям, в день выборов, суды не работают). Теперь же, если поправки вступят в силу, наблюдателя смогут удалить из комиссии только по решению суда (это означает, что будет организовано дежурство судей в день выборов).

Журналисты, желающие присутствовать на избирательном участке для освещения хода голосования, должны будут пройти обязательную аккредитацию.

Наконец, на всех рабочих заседаниях избирательных комиссий, в том числе при работе со списками избирателей и подсчете голосов, смогут присутствовать зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель), а также члены вышестоящих избиркомов. Планируется, что поправки вступят в силу уже к осенним выборам-2016.

В первом же чтении депутаты одобрили законопроект о распределении разрешений на охоту. Глава продовольственного комитета Евгений ЗОТОВ пояснил, что сейчас разрешения выдаются в порядке очередности поступления заявлений.

«На деле получается следующее: разрешения получают те, кто раньше обратился за документом. Часто жители больших городов, для которых охота - это скорее удовольствие или спорт, выбирают большую часть разрешений. В итоге не учитываются интересы местного населения, для которого охота - возможность прокормиться», - пояснил зампред комитета Юрий КОРНЕЕВ.

Согласно внесенному законопроекту, 20% разрешений будет выделяться тем, кто проводит учетные работы или биотехнические мероприятия, 40% - проживающим на данной территории, и оставшиеся 40% разрешений будут доступны всем желающим.

В ходе мартовской сессии депутаты заслушали также отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Приморского края в 2015 году. Главный аудитор Дмитрий ВИНОГРАДОВ сообщил, что общий объем средств, проверенных аудиторами, составил порядка 17,5 млрд рублей.

«Если говорить о динамике и тенденциях, то по сравнению с предыдущим годом сумма нарушений значительно уменьшилась, - констатировал глава КСП. - Это результат той работы, которая проводится и нами, и Законодательным Собранием. Самое серьезное нарушение, за которое предусмотрена реальная уголовная ответственность, - это нецелевые расходы. Понимая всю меру ответственности, таких нарушений чиновники допускают все меньше, в 2015 году нецелевых расходов не выявлено».

Согласно отчету, в прошлом году аудиторы обнаружили финансовые нарушения на сумму 638 млн рублей. Участникам бюджетного процесса для устранения нарушений внесено 30 представлений, из них 17 исполнено в полном объеме. Материалы 12 контрольных мероприятий направлены в органы прокуратуры и правоохранительные органы.

Отчет о работе приморского парламента за прошлый год представил коллегам спикер Виктор ГОРЧАКОВ. 16 заседаний и 213 региональных законов - итог работы народных избранников в 2015 году. При этом доля базовых законов увеличилась с 18% до 26%.

Парламентарии активно работали в рамках президентских инициатив о создании ТОР и свободного порта Владивосток. В прошлом году были приняты закон о промышленной политике, блок законов о налоговых льготах (для резидентов ТОР, свободного порта Владивосток, для рыбопромыслового флота, для предпринимателей, работающих по патенту). По словам Горчакова, выросло качество работы комитетов, все меньше проектов возвращается на доработку.

«Несмотря на то что в Законодательном Собрании работают депутаты четырех фракций, по целому ряду вопросов разногласий не бывает, - отметил спикер. - В первую очередь это касается социальных законов. В нынешнем созыве собрались люди дела, одинаково неравнодушные к судьбе края. Поэтому по законопроектам, связанным с образованием, медициной и сельским хозяйством, мы всегда едины. Социальные вопросы - охрана материнства и детства, поддержка сирот и инвалидов, выплата регионального семейного капитала, предоставление земельных участков многодетным и молодым семьям, обеспечение продовольственной безопасности, снижение затрат на производство и доставку товаров и цен на продукты - всегда приоритетны для депутатов».

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.