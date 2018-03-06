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Глава Приморья предложил корейским инвесторам строить в крае жилье
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе Дня корейского инвестора провел переговоры с компанией «Керенг Констракшн», ведущей строительство жилищных комплексов на Дальнем Востоке, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
На мероприятии, прошедшем под руководством вице-премьера – Полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева и при участии главы Приморья Андрея Тарасенко, руководитель представительства компании «Керенг Констракшн» Джон Ен Чоль рассказал, что инвесторы уже успешно реализовали проект, построив два жилищных комплекса в Хабаровске и готовятся к возведению третьего.
В Приморье, где развитие сферы жилищного строительства – один из главных приоритетов, опыт корейских компаний мог бы пригодиться, уверен врио губернатора края Андрей Тарасенко.
«Сегодня южнокорейские компании уже строят хорошие жилые секторы на Дальнем Востоке. И стоимость квадратного метра меньше, чем у нас. Интересно было бы эту альтернативу нашим строителям показать. Это, возможно, сыграет на понижение цены на жилищном рынке края. Переговорили – бизнес Южной Кореи готов к нам заходить. Продолжим в этом направлении взаимодействие, потому что нам необходимо строить дома для учителей, врачей, наращивать жилой фонд в самом Владивостоке», – заявил глава Приморья.
Отметим, врио Губернатора края Андрей Тарасенко уделяет особое внимание привлечению молодых кадров в регион, поэтому поручил главам муниципалитетов создать на территориях все необходимые условия для молодых специалистов, в первую очередь это касается жилья.
Напомним, во Владивостоке в понедельник, 5 марта, состоялся День корейского инвестора. Он был организован на Дальнем Востоке второй раз и прошел под руководством вице-премьера Юрия Трутнева. В мероприятиях принял участие врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
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Ну всё, понесло путинского хозяйственника по бездорожью в кусты. А где русские строители, где создание обещанных рабочих мест, где упрощенный режим выдачи строительных разрешений?