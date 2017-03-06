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Во Владивостоке Национально-освободительное движение перебазировалось в спальные районы

06 Марта 2017, 12:34 | Приморье

Во Владивостоке волонтеры Национально-освободительного движения (НОД) вышли перед администрацией Первореченского района, по ул. Ильичева, 15, с призывом к референдуму, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В воскресенье, 5 марта, активисты движения провели трехчасовую акцию в Первореченском районе Владивостока. Они развернули свои баннеры и раздавали прохожим буклеты с призывами к референдуму о смене некоторых глав Конституции РФ.

«Во время проведения акций в центре Владивостока, мы заметили, что большинство людей куда-то спешат и не могут ознакомится с информацией, поэтому мы решили провести акцию в спальном районе города. Здесь больше людей, у которых есть время, и нам лучше удается донести до них наши идеи. По нашим подсчетам, на акции перед администрацией Первореченского района, людей остановилось в два раза больше, чем в центре города», - рассказал Евгений ЧУСОВИТИН, координатор НОД Владивосток.

По словам Евгения Чусовитина, акции НОД в спальных районах Владивостока продолжатся.

Досье «Золотого Рога»: Национально-освободительного движение (НОД) - российское политическое движение. В качестве своей цели НОД провозглашает восстановление суверенитета России. Движение выступает за национальный курс и территориальную целостность государства, призывает к запрету на свободу средств массовой информации (отменить п.5 ст.29) и т.д. Руководителем является депутат Госдумы Евгений Федоров.

Фото – НОД Владивосток.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: нод  политика 



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Комментарии

  • Estro15:09, 06.03.2017#

    Вкратце о нод: во главе сектантов стоит нацист.

    fhbwrhb
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