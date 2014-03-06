Владимир Миклушевский усилил позиции в рейтинге лоббистов

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский занял 18 строчку в рейтинге лучших лоббистов России среди глав регионов. В ноябре 2013 года Губернатор Приморья был на 20 месте рейтинга.

Из 83 глав регионов в рейтинг попали всего 25. Владимир Миклушевский, набравший 18 баллов, входит в раздел «сильное влияние».

Напомним, рейтинг показывает, насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, отражающих интересы определенных структур, отраслей, регионов. Его готовит Агентство экономических новостей.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU