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Владимир Миклушевский усилил позиции в рейтинге лоббистов
06 Марта 2014, 12:56 | Приморье
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский занял 18 строчку в рейтинге лучших лоббистов России среди глав регионов. В ноябре 2013 года Губернатор Приморья был на 20 месте рейтинга.
Из 83 глав регионов в рейтинг попали всего 25. Владимир Миклушевский, набравший 18 баллов, входит в раздел «сильное влияние».
Напомним, рейтинг показывает, насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, отражающих интересы определенных структур, отраслей, регионов. Его готовит Агентство экономических новостей.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU
Теги: рейтинг рейтинг лоббистов
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