В Арсеньеве - новый мэр

Ну, вот и финиш предвыборного марафона по выборам президента и – в Арсеньеве – главы города. Как и прогнозировали эксперты, с большим отрывом на выборах главы города победил кандидат от «Единой России», глава Чугуевского района Александр ДРОНИН – за него отдали голоса 66,6% избирателей.

На втором месте – независимый кандидат, депутат городской Думы Алексей БИРЮКОВ – 10,08% голосов. Третьим стал коммунист, начальник железнодорожного вокзала Арсеньева Сергей ЛИСЕЕНКО – 9,12%. Правоохранитель Александр МАМРАК набрал 6,48%, представительница ЛДПР, временно безработная Галина БОРИСЕНКО – 3,48%, военком, эсер Николай ТРИГУБКО – 2,9%.

По традиции, в городе авиамашиностроителей не обошлось без черного пиара, в основном в кампании по выборам мэра АГО. Город наводнили чернопиарные газеты и листовки, где промывали косточки всем кандидатам на должность главы АГО. Особенно нашумела газета «Криминальное Приморье», где оппоненты «мочат» кандидата на должность мэра Арсеньева Александра ДРОНИНА – единоросса, главу Чугуевского района. Якобы газета издана в «Дальпрессе», потом оказалось, что это фальшивка, на самом деле такой газеты не существует. Хотя в прошлом году в газете с таким же названием лили компромат на дальнереченских депутатов Думы.

2 марта в почтовые ящики горожан пришла газета «Правда Приморья» (тоже липа!), где размазаны по стенке все кандидаты на пост главы Арсеньева, кроме военкома Николая ТРИГУБКО («Справедливая Россия»). Специально так сделали, чтобы читатели подумали, будто заказчик фальшивки – Тригубко. Вышло в городе и 5-6 подметных листовок – очерняли Дронина, краевого правоохранителя, независимого кандидата Александра МАМРАКА, депутата городской Думы Алексея Бирюкова, тоже независимого кандидата, самовыдвиженца. Дронина позиционировали якобы как лесного браконьера, Мамрака изобразили с милицейским жезлом, связывая его имя с коррупционным техосмотром. Разнесли в пух и прах его программу. Досталось и коммунисту, начальнику железнодорожного вокзала Сергею ЛИСЕЕНКО. Над ним поерничали, что он открыл на вокзале платный туалет. А пенсионеры и ветераны посещают его «по льготному тарифу». Был конфискован тираж листовки Лисеенко под незначительным предлогом. С.Лисеенко подал в суд. Решения не дождался. На слоган А.Мамрака «Не дрогнет сердце и рука голосовать за Мамрака!» ответили издевкой: «Народ - не дурак, товарищ Мамрак!» Но больше всех «охотились» на Дронина – он лидировал в гонке и, по всем прогнозам, должен был победить в первом туре. А в первом туре кандидату для победы надо было набрать 50% плюс один голос минимум. Всего в Арсеньеве на пост главы АГО претендовали шесть кандидатов.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».