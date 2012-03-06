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Заработал официальный сайт врио губернатора Приморья

06 Марта 2012, 19:03 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 2 марта, ZRPRESS. На странице http://mikl.primorsky.ru/ жители края смогут обратиться к руководителю региона Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с любым вопросом, а также узнать последние новости, посмотреть фото и видеоматериалы о работе врио губернатора, сообщили в пресс-службе администрации края.

На сайте есть возможность прикреплять к сообщениям ссылки на фото и видео файлы, содержащие факты, на которые необходимо обратить внимание администрации края. Каждое обращение обещают рассмотреть.

"Открытие сайта связано с решением одной из ключевых задач администрации Приморского края — налаживанием живого общения с жителями региона и реализацией функции общественного контроля, - отметил в приветственном слове Миклушевский. – Я очень надеюсь, что этот сайт станет реальным инструментом для открытого диалога".

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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Комментарии

  • oksana15:30, 23.04.2013#

    Уважаемый Владимир Владимирович. Просим вас взять под свой контроль положение дел с ещё одним судном принадлежащему компании SS SEA SERVIS SHIPPING т/х NEREI. Экипаж точно также как и т/х SS VELES не получает заработную плату. Чась зкипажа покинула судно в корее и японии за свой счёт. Судовладелец на связь не выходит. Круинговая компания ROMA от помощи устраняется. Просим вас помочь разрешить данную ситуацию.

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