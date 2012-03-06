Заработал официальный сайт врио губернатора Приморья

ПРИМОРЬЕ, 2 марта, ZRPRESS. На странице http://mikl.primorsky.ru/ жители края смогут обратиться к руководителю региона Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с любым вопросом, а также узнать последние новости, посмотреть фото и видеоматериалы о работе врио губернатора, сообщили в пресс-службе администрации края.

На сайте есть возможность прикреплять к сообщениям ссылки на фото и видео файлы, содержащие факты, на которые необходимо обратить внимание администрации края. Каждое обращение обещают рассмотреть.

"Открытие сайта связано с решением одной из ключевых задач администрации Приморского края — налаживанием живого общения с жителями региона и реализацией функции общественного контроля, - отметил в приветственном слове Миклушевский. – Я очень надеюсь, что этот сайт станет реальным инструментом для открытого диалога".

"Золотой Рог".

