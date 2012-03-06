Миклушевский готов «спросить у людей»

«…Массовое избиение бизнеса – такую цель мы не ставим», - это предложение было третьим в речи нового руководителя Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на встрече с руководителями СМИ края, которая прошла на 7-м этаже «Белого дома» 1 марта. Первыми двумя посылами он озвучил задачи, поставленные перед ним: декриминализация края и борьба с коррупцией.

Экс-ректор Дальневосточного федерального университета вернулся из столицы в новом статусе «временно исполняющий обязанности» губернатора и сразу провел встречи с вице-губернаторами и руководителями департаментов администрации, правоохранительными органами, а после журналистов его ждали главы муниципальных образований. Пока новый губернаторский пул прессы не создан, на пресс-ланч были приглашены представители многочисленных и разношерстных СМИ края, которые отражают реальный срез разнородного общественного мнения Приморья.

Третья смена бизнес-элиты

Свой почин Миклушевский объяснил логично: «Борьба с коррупцией предполагает прозрачные процедуры во власти и общественный контроль. Невозможно же поставить возле каждого чиновника милиционера». И новый руководитель края провозгласил открытость власти к обществу, пообещав обсуждение принимаемых в крае решений и законов. По его словам, законы пишут сотни, а способы обойти их ищут гораздо больше людей.

Естественно, деловую газету не мог не взволновать предстоящий передел влияния в экономике края. Как показывает опыт, со сменой власти происходит и смена деловой элиты. Опасения за судьбу нынешней приморской бизнес-элиты в пылу борьбы с коррупцией на встрече с врио я выразила вслух. За 11 лет Приморье пережило уничтожение двух бизнес-элит, связанных с руководителями края и Владивостока, – не физическое, конечно, а в части передела бизнеса и исхода из края бизнесменов. Предпринимательский и лидерский потенциал ведь не безграничен. И если к клейму «контрабандисты» и «браконьеры» сегодня приморским бизнесменам прибавят еще одно - «коррупционеры», то бизнесу это имиджа не прибавит.

На это Владимиром Миклушевским было четко заявлено, что нелегальные рубки в лесу – это браконьерство, а не бизнес, нелегальный бизнес – это криминал. Опора будет сделана на честный, легальный бизнес. И где развернуться бизнесменам, когда во всех отраслях им составляют конкуренцию государственные корпорации и российские холдинги, которые предпочитают работать по принципу «не разделяй и властвуй»?

Может быть, с приходом новой команды с экс-ректором во главе в стратегии развития Приморья повысится роль потенциала научно-исследовательских институтов ДВО РАН? «В развитии края будем опираться на интеллектуальные ресурсы», - заверил новый руководитель, еще раз отметил инновационные возможности ДВФУ. И пообещал вернуться к идее формирования технопарков, которые могут стать площадкой для создания нового «чистого» бизнеса.

Все вице-губернаторы подали в отставку

Об этом на встрече с руководителями приморских СМИ заявил новый руководитель края Владимир Миклушевский и пообещал через две недели представить обновленную структуру администрации в сокращенном составе.

С уходящим губернатором подают в отставку его вице и руководители департаментов – это устоявшаяся правовая процедура. Но, по неофициальным сведениям «ЗР», один из самых уважаемых людей в команде Сергея Дарькина, первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО твердо намерен покинуть «Белый дом». Найти идентичную замену будет не просто. На нем держался не только бюджет, но и экономическая проработка стратегий. Его уважают в министерских коридорах, ему верят главы муниципалитетов, ему доверяет население – неслучайно именно его Дарькин посылал «гасить» протестные конфликты в регионе.

Миклушевский заверил, что в формировании аппарата администрации намерен сделать опору на местные кадры, но не исключил возможность привлечения в команду управленцев из других регионов. При этом сослался на свой опыт в формировании структуры управления при слиянии трех вузов в ДВФУ. Себя варягом он не считает и за полтора года, проведенных в Приморье, неплохо изучил его проблемы.

Две основные задачи, которые поставлены перед ним, - декриминализация и борьба с коррупцией, он объяснил необходимостью привлечь в край инвестиции и дать возможность бизнесу работать честно, по понятным правилам. И пообещал полную открытость власти к обществу и участие общественности в принятии решений. Для этого может быть создан независимый общественный совет, в который должны войти политически активные жители края и общественные деятели. Миклушевский сообщил, что уже отдал приказ проанализировать работу электронного правительства, чтобы понять, на каком этапе находятся электронные госуслуги в крае, которые являются эффективным антикоррупционным механизмом.

Бывший ректор ДВФУ намерен использовать свой ректорский опыт для выстраивания обратной связи. «В ближайшее время начнет работать мой новый сайт», - пообещал он. И на следующий день сайт уже работал на странице mikl.primorsky.ru. Его посетителями за сутки стали более 3200 человек и поступило 360 обращений.

На вопрос, может ли он назвать какие-то заслуги предыдущего губернатора, Владимир Миклушевский ответил, что комментировать предшественника считает некорректным. О своих перспективах остаться в губернаторском кресле без приставки «врио» распространяться не стал – как решит президент. На провокационные вопросы, кого бы он видел в списке на должность губернатора и почему приморцам не доверили воспользоваться новым законом о выборах губернатора, отвечал прямо, продемонстрировав качества умелого полемиста и спикера. «Власть работает для людей. Эффективность работы администрации края и глав должны оценивать жители Приморья. На основе этих оценок будут приниматься кадровые решения», - подчеркнул он.

В тот же день, 1 марта, врио губернатора Приморского края провел встречу с главами муниципальных образований. Основной темой обсуждения стало создание публичных механизмов для оценки их деятельности.

Остановка в пути

Первый «выход в люди» врио губернатора совершил в Ленинском районе Владивостока, посетив школьный стадион школы № 73 на ул. Шилкинской, дворы на ул. Нейбута в 71-м микрорайоне и местный рынок, где, говорят, даже попробовал колбасу. Впрочем, высказать свое мнение по поводу городского хозяйства у Владимира Миклушевского был повод ранее. Возвращаясь 29 февраля из Москвы, на пути из аэропорта он остановился у злополучного стихийного перехода на трассе М60.

Со строительством новой трассы жители окрестных домов лишились возможности пересечь дорогу – к ближайшему виадуку нужно добираться в обход 300 метров. На запросы муниципалитет отвечал, что не вправе тратить средства на федеральную трассу. И, кажется, на этот раз население услышано. Новый переход через три месяца Владимир Миклушевский им обещал.

Но конфликт больших стратегических строек и обнищание социальной инфраструктуры приморской глубинки и малых городов в годы подготовки к саммиту АТЭС достиг своего апогея. Не секрет, что во имя возведения путепровода через Амурский залив – с единственным въездом во Владивосток не решить проблему автомобильных пробок, а также во имя «морского фасада» столицы саммита, ее очистных и полигона ТБО, секвестрировали в бюджете социальные статьи.

Не перекроят ли теперь бюджет в пользу обустройства острова Русского, где возведен университет и отстало строительство жилой зоны? Экс-ректор Миклушевский заверил, что социальная инфраструктура края становится главной заботой власти. И будем надеяться, что в этом преемственность будет соблюдена.

Досье "ЗР"

Владимир Миклушевский родился 15 сентября 1967 г. в Свердловске. В 1990 г. окончил с отличием Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург». Здесь окончил аспирантуру и прошел путь до проректора в 2007 г. В сентябре возглавил департамент в Министерстве образования РФ, а через год стал заместителем министра. 8 октября 2010 г. по распоряжению Владимира ПУТИНА назначен ректором Дальневосточного федерального университета. Жена – художник, имеет сына.

Елена БАРКОВА, "Золотой Рог".