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Депутаты Приморского края поспорили о приоритетах бюджета
На февральской сессии депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) поспорили о приоритетах. «Единая Россия» и ЛДПР поддержали проект изменений в бюджет, подготовленный администрацией края. Коммунисты предложили больше средств выделить районам, урезав расходы на стройки саммита АТЭС. «Справедливая Россия» выступила за увеличение финансирования системы образования.
Февральская сессия ЗС ПК началась с корректировки краевого бюджета на 2012 год. Федеральный центр вновь подкинул Приморью 1,1 млрд рублей. На эту сумму депутаты и утвердили увеличение доходной части региональной казны. А вот расходы приморские парламентарии повысили сразу на 3,9 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей за счет собственных средств.
Таким образом, параметры краевого бюджета на 2012 год составят: по доходам – 65 млрд рублей; по расходам – 81 млрд рублей; размер дефицита – 15,8 млрд рублей.
Величина бюджетного дефицита вызвала нарекания коммунистов.
- В декабре прошлого года мы приняли бездефицитный бюджет. Но с каждой последующей сессией дефицит у нас продолжает увеличиваться и уже превысил 15 млрд рублей, - возмутился представитель фракции КПРФ, заместитель председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Владимир БЕСПАЛОВ. - Сейчас у края более 17 объектов (которые он возводит в рамках подготовки к саммиту АТЭС. – Прим. «ЗР»). Причем некоторые из них не относятся к АТЭС. А может быть, все-таки не шиковать и ряд объектов сократить? Нужно ли шиковать, зажимая весь край?! Ведь все остальное Приморье живет на 50% от необходимого и менее. Давайте предложим администрации края сократить количество объектов!
Однако единороссы выступили категорически против.
- Я не разделяю точку зрения Беспалова, - озвучил видение ситуации коллег по партии единоросс, председатель Комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС. Администрация края пояснила свои предложения.
- Всего возводится 56 объектов саммита АТЭС, если не считать раздробленные объекты энергетики. Из 56 только 17 объектов имеют отношение к собственности Приморского края. Из предназначенных для них 85 млрд рублей лишь 43 млрд – из бюджета края. Так что в общей стоимости объектов саммита АТЭС в 663 млрд рублей софинансирование Приморья минимально, - отметил первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. – Причем все наши стройки (финансируемые из краевого бюджета. – Прим. «ЗР») - это объекты инфраструктуры Владивостока и прилегающих к нему территорий. Сокращение финансирования объектов саммита АТЭС по цепочке повлечет негативные последствия. В результате мы, приморцы, больше потеряем, чем найдем. Поэтому я просил бы вопрос о сокращении финансирования объектов саммита АТЭС не поднимать.
В результате проект изменений бюджета Приморского края, предложенный администрацией, поддержало большинство депутатов – 28 из 37 присутствующих. Документ был принят.
Более того, Законодательное собрание утвердило увеличение расходов на подготовку к саммиту АТЭС. 45 млн рублей получит в виде субсидии Надеждинское сельское поселение на капитальный ремонт фасадов и реконструкцию крыш домов, выходящих на автомобильную дорогу пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл.
В результате общий объем финансирования программы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2008-2012 годы» только из краевого бюджета в 2012 году превысит 10 млрд рублей.
Лидер приморского регионального отделения «Справедливой России», председатель комитета ЗС ПК по регламенту Константин МЕЖОНОВ обратил внимание на финансирование системы образования.
- Я постарался разобраться в предложениях (администрации края. – Прим. «ЗР»). У нас нет разбивки по муниципальным образованиям. Начисление сделано не на штатные должности, а на физических лиц. Теперь что касается школ. Только по Кировскому району не хватает 107 млн рублей. В прошлом году на семи территориях возникли проблемы. Я хочу предложить не принимать предложенную администрацией края корректировку и создать рабочую группу для изучения вопроса, насколько достаточно средств, - выступил Константин Межонов. - В первую очередь обращаюсь к коллегам-одномандатникам – вы первыми смотрите в глаза избирателям! Прошу вас поддержать мое предложение.
От администрации края вновь выступил главный приморский финансист.
- Но это не наши полномочия. Мы можем только софинансировать муниципалитетам, - возразил Александр Костенко. – Мы эту систему строили лет десять. Прошу вас – не ломайте эту систему, которая обеспечивает стабильность.
Депутаты вняли просьбе первого вице-губернатора и согласовали предложения администрации края.
Стоит отметить, что на сессию впервые за последние годы пришел подавший в отставку губернатор Сергей ДАРЬКИН.
- Уверен, что вы сделаете все, чтобы Приморский край развивался, а жизнь людей становилась лучше и комфортнее. Мы работали вместе и работали продуктивно, - сказал, прощаясь с депутатами Сергей Дарькин. - Поддержите нового губернатора, надо обеспечить преемственность власти. Прошу также все партии работать на благо Приморья.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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