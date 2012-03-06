Сожженный мост Сергея Дарькина

Губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА сняли за несколько дней до выборов президента РФ. Это все равно, что снять командующего армией перед генеральным сражением, заявил приморский журналист Андрей КАЛАЧИНСКИЙ в своем эссе на страницах сайта PrimaMedia. Далеко не со всем редакция «ЗР» согласна в оценке ушедшего губернатора и событий, но автор стал выразителем менталитета приморцев и их отношения к происходящему. И это мнение заслуживает внимания…

«Дарькина сняли за несколько дней до выборов президента РФ. Это все равно, что снять командующего армией перед генеральным сражением. Те, кто это сделал, видимо, хотели бы и расстрелять его перед строем солдат, чтобы вдохновить их на победу. Только непонятно – «вдохновило» бы это солдат или нет. Но, посмотрим, вдруг еще под суд отдадут…

Я не зря привожу сравнение в стиле военной публицистики. Снятый Дарькин, прощаясь с приморцами, с мудрой горечью сказал «я вырос в семье военного… я - старый солдат и понимаю, что такое дисциплина». А свежеиспеченный «врио губернатора», чья карьера до прихода в ДВФУ мирно протекала в академических интерьерах от Института стали и сплавов до Министерства науки и образования, вдруг тоже назвал себя «солдатом»: «Но я, как солдат, - куда скажут, туда и пойду. Планов и идей по развитию Приморья много», - и добавил, что его главные задачи - «декриминализация Приморского края и борьба с коррупцией».

Читатель, который живет в Москве, тут же подумал, что Приморье - это бандитский заповедник. Э нет, ребята. Приморье нечто иное. И судьба Сергея Дарькина хорошо показывает это.

Путь Сергея Дарькина – это воплощение мечты приморского мальчишки, родившегося в 60-х годах прошлого века.

Всё детство он мотался с родителями по маленьким приморским городкам, где были военные базы. Прислушайтесь к музыке названий: Окончил школу в селе Весёлый Яр рядом с поселком Ракушка! В Ракушке – чудесной, закрытой глубоководной бухте - была расквартирована 29-я дивизия дизельных подводных лодок. До столичного Владивостока добираться на колесах минимум пять часов.

Куда шли самые энергичные приморские мальчики? Они шли в ДВВИМУ им. Невельского – знаменитое мореходное училище. Капитаны, штурманы, механики на судах загранплаванья – вот кумиры Владивостока середины прошлого века.

Дарькин окончил училище с «красным дипломом» и был оставлен в аспирантуре. На жизнь зарабатывал грузчиком в торговом порту. Высокий, симпатичный, амбициозный с легким заиканием, которое усиливалось в минуты волнений, он был обаятелен и женился на дочери видного местного чиновника. Началась эпоха кооперативов, он кинулся в бизнес, создал компанию, и не абы какую, а «лизинговую», которая строила суда и, как мне рассказывал один мой знакомый, оказавшийся тогда в числе ее топ-менеджеров, даже собиралась сдавать в лизинг российские вертолеты. Такие компании просто так кем попало не создавались. За ними стояли серьезные люди, серьезные деньги и серьезные госструктуры.

У кого были деньги в 90-е годы, чтобы вести бизнес? У бывших партаппаратчиков и у «братков». Во Владивостоке в криминальном мире верховодили не «синяки» - истыканные наколками лагерные ветераны, а «спортсмены». Вот из них, да еще из бывших мелких контрабандистов (их у нас звали «фарцовщики» или «третья смена», потому как они гуляли в ресторанах, уже закрытых на ночь) появились первые местные авторитеты.

Дарькину потом много раз пытались пришить клеймо «бандит». Показывали по федеральным каналам, как человек, очень похожий на него, нес гроб одного из выдающихся деятелей нелегального Владивостока. Может, и было. Но Дарькин не был бандитом. На мой взгляд, его точнее назвать брокером, который принимал инвестиции, не спрашивая «откуда деньги», и распределял прибыль, не спрашивая, «куда она пойдет».

Рядом с ним были вчерашние комсомольские вожаки, боевые ребята, которые то работали в милиции и КГБ, то наоборот. Спортзалы и «качалки» выталкивали на улицы новых «бойцов». И пока одни стреляли, отбирали, дрались и погибали, другие увеличивали капитал.

И мне намного симпатичнее Вовка НИКОЛАЕВ, по прозвищу Вини Пух, который в конце 90-х понял, что пора заканчивать с разборками и переходить в легальный бизнес, чем нынешний чиновник, который намекает вам на необъходимость «подмазать»…

Винни Пух пошел и избрался в мэры Владивостока, возможно, и потому, что перед ним был пример Серёги, который пошел и избрался губернатором Приморского края. Что, в Кремле не знали, из «какого сора» (простите, Анна Ахматова) вырастает новая политическая элита Приморья? Знали. И делали ставку и на Дарькина, и на Николаева, чтобы удержать Приморье…

Поэтому мне и смешно, когда меня спрашивают, о коррупции в Приморье. Президент страны, дважды утвердивший Дарькина губернатором Приморского края, обладал достаточной информацией и властью, чтобы всё о нём знать и все грехи ему простить. И смешно думать, что при Дарькине «криминала» в Приморье было больше, чем при Лужкове в Москве.

Лично преданный руководству страны губернатор Приморья, тем не менее не мог сделать лояльными нынешней власти всех приморцев.

Пока Путин спасал страну от развала, приморцы тихо и незаметно «отдалялись». На всех выборах они хуже всех голосуют за Путина и «Единую Россию». Последние декабрьские выборы в Госдуму особенно показательны. За «Единую Россию» в целом по краю проголосовало 33% избирателей, при этом за коммунистов – 23%, за жириновцев – 18 и за «Справедливую Россию» - 18%. Иными словами – ни за кого.

В Приморье остался особый романтичный народ. Именно здесь местные мальчишки, битые не раз в милиции по поводу и без, ушли в тайгу, чтобы стать «приморскими партизанами». Им не хватало справедливости. И они взялись оружием вершить суд. Им не хватало примера, и они схватились за образ «братьев-мусульман».

И при этом приморцы удивительно дисциплинированный народ. Им перед новым 2009 годом федеральное правительство повысило пошлины на ввоз иномарок и разорило тысячи семей, а они вышли на протест. Дороги перекрывали, фальфейры жгли и даже пытались блокировать аэропорт. Но! Ни одной витрины не было разбито, ни один магазин не был разграблен. Хотя телевидение в те дни упорно показывало, как бушует народ на улицах Афин.

Какой криминал вы ищете в Приморье ? Незаконные рубки леса ведутся под контролем правоохранительных органов, а браконьерский лов рыбы – под контролем пограничников и таможни. Вот осудили и посадили бывшего начальника Дальневосточной таможни за участие в организации масштабного ввоза в страну одних товаров под видом других… Поговорите со знающими людьми, они вам скажут, что «просто бизнес у одних отняли, отдали другим». И так, чего не коснись.

Самый наглядный и доступный пример коррупции в Приморье – это организация техосмотра. По закону он стоит 983 рубля, но, чтобы его пройти, нужно заплатить от 3,5 до 10 тысяч рублей. Уж и депутаты этой проблемой занимались, и прокуратура пыталась реагировать, и журналисты всё давно разнюхали и все схемы крышевания этого бизнеса описали много раз. Ничего не помогает. Нам говорят «конкуренция снизит расценки», а народ давно понял, что только реальная борьба с коррупцией тут может помочь.

За что сняли Дарькина? Скорее, за нелояльность Кремлю приморцев, чем за «коррупцию». Но упор сделан на последней. Повод для отставки Дарькину приготовили заранее.

Сначала пытались объявить его организатором преступного сообщества, которое по дешевке скупало госимущество в крае. Но никто из задержанных по этому делу против губернатора свидетельствовать не стал. Поэтому обошлись «домашней заготовкой» под названием «глас народа». В декабре прошлого года во время телеобщения Путина с народом, телевизионная камера показала некоего господина на строящемся мосту во Владивостоке. Человек, назвавший себя бизнесменом Андреем ГОЛДОБИНЫМ, жаловался, что в Приморье вести бизнес невозможно:

- Я хотел рассказать о том, как тяжело вести бизнес в условиях мощной коррупции, которая присутствует в крае. Местный чиновничий аппарат набивает карманы за счет нас – бизнесменов.

Те люди, которые поставили Андрея Голдобина в нужное время в нужном месте на мосту и дали команду репортеру, видимо, были очень довольны своей находчивостью. Во Владивостоке есть полуостров Голдобина (он же Чуркин), с которого как раз и строится мост на остров Русский.

Господин Голдобин появился, как черт из табакерки, чтобы дать повод Путину поиграть желваками и назвать Приморье самым криминогенным регионом.

Надо сказать, это сильно обидело приморцев. Примерно так же, как когда юморист ЗАДОРНОВ неосторожно пошутил, сравнив владивостокских девушек с проститутками.

Все стали спрашивать друг друга, а кто этот отчаянный Голдобин? Какой у него бизнес, что ему так мешает Дарькин? Бизнесмены пожимали плечами, а вот из правоохранительных органов протекла информация, что господин Голдобин уже использовался во время атаки на окружение Дарькина несколько лет назад. Именно он через посредника давал взятку руководителю Приморского водоканала А.ШИШКИНУ в 1,2 млн рублей, а потом написал об этом заявление. Когда в доме Шишкина проводился обыск, то некто с хорошим чувством юмора выложил в YouTube кадры, на которых в туалете лежал коврик с изображением Путина.

Голдобин пожаловался, что местные чиновники контролируют бизнес. А где в стране это не так? Где губернатор, видя, что он сам может освоить миллионы бюджетных средств, отдает их на честный аукцион?

Не один Дарькин придумал под предлогом АТЭС вбухать в приморские стройки десятки миллиардов рублей.

Смотришь на эти стройки и думаешь, а зачем выбраны самые затратные проекты? Зачем было строить новый университетский кампус на острове? Чтобы построить на остров мост? Теперь выясняется, что на острове нет питьевой воды, опресненную воду все-таки лучше использовать для технических нужд, а на водовод для нового университета денег нет. Построили новую дорогу через полуостров, а подъездных дорог к трассе нет, и владивостокцы по-прежнему стоят в пробках.

Но почему более десяти лет Дарькин устраивал руководство страны, а сейчас нет? Видимо, губернатор уже выполнил свою работу по курированию строек АТЭС. Все основные деньги в Приморье пришли и были освоены, хотя не все построено в срок. И что хуже всего, построенные объекты ложатся непосильным бременем на бюджет края. Содержать новый кампус на острове, новый театр оперы и балета, мосты и т. д. – потянет на целый бюджет Владивостока. А дохода эти объекты не приносят. И, честно говоря, Дарькин должен радоваться, что уже другой губернатор будет ломать голову, как ему обслуживать свалившиеся на край «объекты АТЭС».

Но, может, Дарькина быстро сняли, чтобы до вступления в силу закона, возвращающего народу право выбора губернаторов, успеть назначить в Приморье того, кого надо?

И вот это самое интересное. Нужно честно признать, что никто, никто в Приморском крае не знал, кого назначат. «Единороссы», как водится, подготовили три кандидатуры на смену: мэра Владивостока ПУШКАРЕВА, сенатора ОРЛОВУ, экс-депутата Госдумы КОНДРАТОВА. Все – наши, приморские. А президент Медведев назначил врио губернатора ректора ДВФУ МИКЛУШЕВСКОГО, который слишком мало прожил во Владивостоке (чуть более года), чтобы успеть или всем понравиться, или влезть в местные дрязги… Но станет ли он настоящим губернатором? Проголосуют ли за него приморцы? А их и не спросят».