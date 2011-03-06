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Сергей Дарькин призвал носить приморских женщин на руках круглый год
В канун 8 марта около 800 женщин со всего Приморья были приглашены в киноконцертный комплекс «Океан» на краевое торжественное собрание в честь международного праздника. В числе участников – ветераны труда, учителя, медицинские работники, многодетные мамы, представительницы общественных организаций, правоохранительных органов, бизнеса со всех городов и районов края.
От имени всех приморских мужчин собравшихся поздравил губернатор края Сергей Дарькин. «В Приморском крае удивительные женщины – красивые, умные, талантливые. Я всегда удивляюсь, как много вы успеваете сделать. Ведь помимо семьи на вас лежат и другие обязанности», - отметил он. По словам губернатора, в Приморье очень много женщин, которые добились больших успехов в профессии, бизнесе, политике, общественной и научной деятельности. «Быть Женщиной, Матерью, дарить жизнь и любовь, создавать уют и гармонию в доме – это, действительно, самое важное предназначение», - сказал губернатор.
«Наши женщины заслуживают того, чтобы их любили, носили на руках, дарили цветы и говорили нежные слова. И не только 8 Марта, а круглый год», - добавил Сергей Дарькин.
Губернатор подчеркнул, что вся политика краевой администрации направлена на то, чтобы женщины Приморья, все жители края чувствовали себя защищенными и были уверены в завтрашнем дне, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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