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Жительница Приморья не смогла поменять избирательный участок через Госуслуги

06 Февраля 2018, 14:27 | Приморье

Портал сообщил ей, что «избирательная кампания в регионе отсутствует»

Жительница Артемовского городского округа Ирина К, официально зарегистрированная во Владивостоке, но фактически проживающая в поселке Угловое Приморского края, решила облегчить себе процедуру отдачи гражданского долга и выбрать избирательный участок поближе к дому через сайт Госуслуг, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Однако сделать это через портал Ирина не смогла. Госуслуги в ответ на попытку зарегистрироваться на новом участке сообщили, что «избирательная кампания в регионе отсутствует».

Напомним, на портале Госуслуг с 31 января появилась возможность выбрать любой участок для голосования на выборах президента. Это нужно тем, кто в день голосования 18 марта не сможет прийти на участок по месту постоянной регистрации (указанному в штампе в паспорте). То же самое можно сделать через МФЦ или, чуть позже, непосредственно в избирательных комиссиях на местах. То есть, ситуация, непосредственно касающаяся  нашей героини.

Итак, зайдя в свой личный кабинет, женщина  попыталась подать заявление на смену избирательного участка.

Далее со слов Ирины:

«Я все делаю через сайт Госуслуги, так гораздо удобнее. Поэтому и участок решила сменить через знакомый ресурс. Однако, после моей попытки получила ответ : «Подача заявления невозможна по причине отсутствия избирательной кампании в регионе по месту вашего жительства»! Позвонила в Краевую избирательную компанию, там заявили, что сбоев быть не должно. Направила на портал Госуслуг просьбу помочь разобраться в чем там дело. Мне отправили ссылку, по которой я снова вышла на сайт. Наконец, появились все мои данные,  даже тот участок, где хочу проголосовать, и вдруг вижу – кнопочка, с помощью которой можно  отправить заявления просто отсутствует! Чтобы попасть в МФЦ надо в очереди высидеть. В новостях говорят, что можно голосовать доступными средствами, а где доступ то?», - возмущению женщины не было предела и она вновь решительно «атаковала»  Госуслуги, попросив теперь помочь «найти кнопочку». Ответ пока не поступил.

Редакция следит за развитием событий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ЛДПР  жириновский  президент  бюллетень  избирком  КПРФ  явлинский  собчак  выборы  грудинин  урна  Путин 



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