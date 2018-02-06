Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жительница Приморья не смогла поменять избирательный участок через Госуслуги
Портал сообщил ей, что «избирательная кампания в регионе отсутствует»
Жительница Артемовского городского округа Ирина К, официально зарегистрированная во Владивостоке, но фактически проживающая в поселке Угловое Приморского края, решила облегчить себе процедуру отдачи гражданского долга и выбрать избирательный участок поближе к дому через сайт Госуслуг, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Однако сделать это через портал Ирина не смогла. Госуслуги в ответ на попытку зарегистрироваться на новом участке сообщили, что «избирательная кампания в регионе отсутствует».
Напомним, на портале Госуслуг с 31 января появилась возможность выбрать любой участок для голосования на выборах президента. Это нужно тем, кто в день голосования 18 марта не сможет прийти на участок по месту постоянной регистрации (указанному в штампе в паспорте). То же самое можно сделать через МФЦ или, чуть позже, непосредственно в избирательных комиссиях на местах. То есть, ситуация, непосредственно касающаяся нашей героини.
Итак, зайдя в свой личный кабинет, женщина попыталась подать заявление на смену избирательного участка.
Далее со слов Ирины:
«Я все делаю через сайт Госуслуги, так гораздо удобнее. Поэтому и участок решила сменить через знакомый ресурс. Однако, после моей попытки получила ответ : «Подача заявления невозможна по причине отсутствия избирательной кампании в регионе по месту вашего жительства»! Позвонила в Краевую избирательную компанию, там заявили, что сбоев быть не должно. Направила на портал Госуслуг просьбу помочь разобраться в чем там дело. Мне отправили ссылку, по которой я снова вышла на сайт. Наконец, появились все мои данные, даже тот участок, где хочу проголосовать, и вдруг вижу – кнопочка, с помощью которой можно отправить заявления просто отсутствует! Чтобы попасть в МФЦ надо в очереди высидеть. В новостях говорят, что можно голосовать доступными средствами, а где доступ то?», - возмущению женщины не было предела и она вновь решительно «атаковала» Госуслуги, попросив теперь помочь «найти кнопочку». Ответ пока не поступил.
Редакция следит за развитием событий.
Новости тематики
- Жительница Приморья не смогла поменять избирательный участок через Госуслуги
- Владивосток далеко. Очень далеко...
- Депутаты Владивостока еще не покорились губернатору края
- За самовыдвиженца Владимира Путина подписались 20 тысяч приморцев
- Хрущев - за Путина
- В поддержку Путина подписались 20 тысяч приморцев
- В Приморье явку на выборы поднимут благоустройством
- Путин доверился врачам и спортсменам
- За него даже китайцы
- В Приморье главу Большого Камня выберут без ажиотажа
Новости раздела
- Жительница Приморья не смогла поменять избирательный участок через Госуслуги
- В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение
- Владивосток хотят крупно подставить
- В аппарате "белого дома" вновь меняют детали
- Мэр сказал всё, что думал
- Владивосток далеко. Очень далеко...
- Депутаты Приморья отгородятся от агентов
- Депутаты Владивостока еще не покорились губернатору края
- Определена дата личного приема горожан главой Владивостока
- Дела экс-мэра Владивостока изучают сразу в двух городах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Налоговая настаивает на необходимости банкротства одного из крупнейших предприятий Приморья
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Дальневосточный образовательный молодёжный форум "Амур" обрел всероссийский статус
- Потребительское кредитование ограничат
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
- В интернете появился сенсационный фильм о "деле Пушкарева"
- Год дальневосточного аиста стартует в бассейне Амура