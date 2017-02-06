Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье назначен новый руководитель одного из департаментов
На должность директора департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края назначен Андрей Блохин. Приказ о назначении подписал губернатор Владимир Миклушевский.
Андрей Игоревич Блохин родился 18 марта 1985 года во Владивостоке.
В 2007 году окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2015 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Эффективный руководитель на государственной гражданской службе», в 2016 году – Тюменский Межрегиональный Центр Охраны Труда по программе «Финансовая система и бюджетная политика государства».
С 2007 года работал экономистом в частной компании, затем экономистом планово-финансового отдела в компании «Корпорация развития». С 2014 года исполнял обязанности заместителя директора департамента – начальника отдела координации и контроля в сфере разработки государственных программ департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.
Новости тематики
- В Приморье назначен новый руководитель одного из департаментов
- Во Владивостоке объявлена мобилизация
- Стартовый отрезок пройден
- "Единой Россией" в Приморье займется реаниматолог
- 10 лет декриминализации Приморья: за что наказывали чиновников
- Депутаты расставили бюджетные точки над "i"
- "Решение социальных вопросов будет приоритетным для нас"
- Путин сказал: "Приехали!"
- Жителей Приморья будут лечить с помощью телемедицины
- Владивосток будет жить по "бюджету выживания"
Новости раздела
- В Приморье назначен новый руководитель одного из департаментов
- Парламент Приморья утвердил председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты
- В Совете Федерации Людмила Талабаева из Приморья не чувствует себя новичком
- В Приморье генконсулов КНДР и Республики Корея объединил лунный календарь
- Во Владивостоке объявлена мобилизация
- В Приморье новый председатель Контрольно-счетной палаты
- Главного контролера Приморья ждет замена
- В Приморье депутатские приемные на местах обставят за счет Заксобрания
- В Приморье "взбунтовавшихся" депутатов призовут к порядку
- Стартовый отрезок пройден
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль укрепился: такого курса российской валюты не было с лета 2015-го
- Один из штрафов для водителей увеличат в 60 раз
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- Трутнев пообещает открыть ввоз праворульных автомобилей в Приморье
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Крупнейший приморский производитель колбасы и мясопродуктов обновил список совладельцев
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- В Приморье построят завод домокомплектов по финским и немецким технологиям
- Автобусы Владивостока наводнили волонтеры, собирающие деньги на лечение детей
- Решение районного суда Владивостока ставит под угрозу интересы государства