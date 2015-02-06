Первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко получил награду от Президента России

6 февраля на заседании администрации Приморского края губернатор Владимир Миклушевский вручил заслуженную награду первому вице-губернатору Александру Костенко, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.



Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, Александр Костенко награжден Орденом Дружбы «за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации».



Вручая награду, Владимир Миклушевский отметил большой вклад своего заместителя в развитие Приморья.



«Александр Иванович, вы проделали огромную работу за 14 лет на посту первого вице-губернатора. Это абсолютно заслуженное решение Президента. Большой вклад вы внесли и в подготовку региона к саммиту АТЭС», - подчеркнул губернатор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.