Отстранен от должности начальник одного из департаментов администрации Приморского края

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 6 февраля, подписал приказ о временном отстранении от занимаемой должности директора краевого департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Владимира Васильева.

Отстранение связано с проведением служебной проверки с 6 по 26 февраля 2014 года по факту гибели гималайских медведей в охотничьем хозяйстве «Орлиное».

Напомним, 4 декабря 2013 года сотрудники охотхозяйства приняли решение усыпить двух взрослых медведей во избежание гибели людей. Крайне агрессивное поведением хищников стало угрозой безопасности персонала хозяйства, ухаживающего за животными.

ZRPRESS.RU, Владивосток.