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Отстранен от должности начальник одного из департаментов администрации Приморского края
06 Февраля 2014, 17:03 | Приморье
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 6 февраля, подписал приказ о временном отстранении от занимаемой должности директора краевого департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Владимира Васильева.
Отстранение связано с проведением служебной проверки с 6 по 26 февраля 2014 года по факту гибели гималайских медведей в охотничьем хозяйстве «Орлиное».
Напомним, 4 декабря 2013 года сотрудники охотхозяйства приняли решение усыпить двух взрослых медведей во избежание гибели людей. Крайне агрессивное поведением хищников стало угрозой безопасности персонала хозяйства, ухаживающего за животными.
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