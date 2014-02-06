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В администрации Приморья добавится чиновников
Губернатор Владимир Миклушевский 6 февраля провел заседание администрации Приморья. На нем глава региона заявил о создании нового департамента в структуре администрации региона.
По словам Владимира Миклушевского, департамент финансового контроля будет выполнять одноименные функции и оценивать эффективность исполнения всех государственных программ.
«Не все госпрограммы, которые мы исполняем, были реализованы эффективно. Создание новой структуры поможет нам не допустить ошибок в этом году», - отметил Владимир Миклушевский.
По мнению главы региона, в период замедления развития мировой экономики необходимо наиболее эффективно использовать имеющиеся средства. «Поставленные перед нами задачи, в том числе по исполнению указов президента, требуют мобилизации и экономного использования средств за счет повышения эффективности», - подчеркнул губернатор Приморья.
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И опять добавятся чиновники, и пойдут дополнительные задачи для нижестоящих чиновников, на тех нагрузка увеличится и придется и там добавлять. Так глядишь и сэкономят.