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В администрации Приморья добавится чиновников

06 Февраля 2014, 17:06 | Приморье

Губернатор Владимир Миклушевский 6 февраля провел заседание администрации Приморья. На нем глава региона заявил о создании нового департамента в структуре администрации региона.

По словам Владимира Миклушевского, департамент финансового контроля будет выполнять одноименные функции и оценивать эффективность исполнения всех государственных программ.

«Не все госпрограммы, которые мы исполняем, были реализованы эффективно. Создание новой структуры поможет нам не допустить ошибок в этом году», - отметил Владимир Миклушевский.

По мнению главы региона, в период замедления развития мировой экономики необходимо наиболее эффективно использовать имеющиеся средства. «Поставленные перед нами задачи, в том числе по исполнению указов президента, требуют мобилизации и экономного использования средств за счет повышения эффективности», - подчеркнул губернатор Приморья.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: власти  экономика  приморье  финансы  контроль  миклушевский 



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Комментарии

  • tuman17:36, 06.02.2014#

    И опять добавятся чиновники, и пойдут дополнительные задачи для нижестоящих чиновников, на тех нагрузка увеличится и придется и там добавлять. Так глядишь и сэкономят.

  • Приморец18:58, 06.02.2014#

    Какая это экономия? Одно экономим, другое. . . . им же зарплату платить надо и не малую. . .

  • Псевдоним19:24, 06.02.2014#

    наглости и бестыжести чиновников нет предела

  • Макс10:49, 11.02.2014#

    это стабильность)) ахаааа

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