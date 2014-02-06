В администрации Приморья добавится чиновников

Губернатор Владимир Миклушевский 6 февраля провел заседание администрации Приморья. На нем глава региона заявил о создании нового департамента в структуре администрации региона.

По словам Владимира Миклушевского, департамент финансового контроля будет выполнять одноименные функции и оценивать эффективность исполнения всех государственных программ.

«Не все госпрограммы, которые мы исполняем, были реализованы эффективно. Создание новой структуры поможет нам не допустить ошибок в этом году», - отметил Владимир Миклушевский.

По мнению главы региона, в период замедления развития мировой экономики необходимо наиболее эффективно использовать имеющиеся средства. «Поставленные перед нами задачи, в том числе по исполнению указов президента, требуют мобилизации и экономного использования средств за счет повышения эффективности», - подчеркнул губернатор Приморья.

ZRPRESS.RU, Владивосток.