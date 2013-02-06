"Российская партия автомобилистов" прибыла в Приморье

«Российская партия автомобилистов «РОСПА» 5 февраля получила свидетельство о регистрации своего регионального отделения в Приморском крае. Об этом «ЗР» 6 февраля сообщила и.о. начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Елена ПОГОРЕЛОВА.

Должность председателя Приморского регионального отделения политической партии «Российская партия автомобилистов «РОСПА» занял Владимир ДЯБЛОВ. По его словам, партия намерена представлять и защищать интересы граждан, связанных с автотранспортом и дорожным хозяйством.

Основные цели партии автомобилистов: совершенствование законодательства в сфере безопасности дорожного движения и прав автомобилистов; взаимодействие с министерствами, ведомствами и другими органами власти по вопросам безопасности дорожного движения и прав автомобилистов. А также организация общественного контроля над действиями государственных органов и коммерческих организаций в связи с дорожным движением и правами автомобилистов; пропаганда безопасности дорожного движения среди граждан, в том числе несовершеннолетних; борьба с коррупцией в сфере безопасности дорожного движения, а также в сфере строительства и эксплуатации дорожной инфраструктуры.

В Российской Федерации зарегистрировано на сегодняшний день 58 политических партий, и 28 из них уже создали в Приморском крае свои региональные отделения.

— Документы еще четырех региональных отделений общероссийских политических партий сейчас проходят процедуру регистрацию, — сообщила «ЗР» Елена Погорелова.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".