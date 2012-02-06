Теризбирком Арсеньева оставил шестерых кандидатов

Территориальная избирательная комиссия Арсеньева закончила регистрацию кандидатов на пост главы Арсеньевского городского округа. Из 10 человек их осталось всего 6. Остальным соискателям в регистрации отказано из-за недостаточного количества достоверных подписей.

Удостоверения кандидатов получили депутат городской думы Алексей БИРЮКОВ; зам. начальника полиции по охране общественного порядка краевого УВД Александр МАМРАК, а также все кандидаты от политических партий: председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Николай ТРИГУБКО; временно неработающая Галина БОРИСЕНКО, координатор местного отделения политической партии ЛДПР; начальник вокзала ст. Арсеньев, член КПРФ Сергей ЛИСЕЕНКО и глава Чугуевского муниципального района, секретарь политсовета Чугуевского отделения партии «Единая Россия» Александр ДРОНИН.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».