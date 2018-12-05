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Бороться с бедностью начнут с Приморья

05 Декабря 2018, 13:37 | Приморье

В правительстве определились с регионами, где будут запущены проекты по борьбе с бедностью. Их реализация направлена на исполнение майского указа президента по сокращению уровня бедности в два раза, пишет РБК. Как стало известно, Минтруда включило Приморье в список пилотных регионов для эксперимента по сокращению бедности.

С 2019 года в восьми регионах России стартуют пилотные проекты по персонифицированному выявлению российских семей, проживающих за чертой бедности, чтобы разработать для них «траекторию выхода из малообеспеченности».

Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим ТОПИЛИН в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.

«Мы в соответствии с поручением председателя правительства, вашими поручениями, почти подготовили первый драфт мероприятий по исполнению национальной цели по снижению в два раза уровня бедности. Сейчас договорились с рядом регионов - это Татарстан, Нижегородская область, Новгородская область, Ивановская область, Приморье и ряд других регионов - провести на их территориях эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности», - сообщил Топилин.

Пилотные проекты будут запущены в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, пояснили в пресс-службе Минтруда.

Основная цель пилотных проектов - провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте субъектов РФ эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности, отметили в пресс-службе министерства.

В пилотных регионах министерство будет отрабатывать технологию выявления бедных семей на основании данных субъектов и госстатистики, чтобы затем оказывать им адресную помощь «на основе социального контракта», объяснил журналистам Топилин.

Кроме того, Минтруд совместно с Минфином будет прорабатывать вопрос финансирования госпомощи на основании социального контракта из федерального бюджета, подчеркнул министр.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: бедность  приморье 



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Комментарии

  • Иванов Сергей Парфирьевич14:31, 05.12.2018#

    Какая форма борьбы будет выбрана путинскими ворами с бедностью в Приморье? Увеличением откатов, увеличением покупки облигаций США, увеличением количества вывоза валюты за бугор или расстрелом бедных??????????????????????

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