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Бороться с бедностью начнут с Приморья
В правительстве определились с регионами, где будут запущены проекты по борьбе с бедностью. Их реализация направлена на исполнение майского указа президента по сокращению уровня бедности в два раза, пишет РБК. Как стало известно, Минтруда включило Приморье в список пилотных регионов для эксперимента по сокращению бедности.
С 2019 года в восьми регионах России стартуют пилотные проекты по персонифицированному выявлению российских семей, проживающих за чертой бедности, чтобы разработать для них «траекторию выхода из малообеспеченности».
Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим ТОПИЛИН в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.
«Мы в соответствии с поручением председателя правительства, вашими поручениями, почти подготовили первый драфт мероприятий по исполнению национальной цели по снижению в два раза уровня бедности. Сейчас договорились с рядом регионов - это Татарстан, Нижегородская область, Новгородская область, Ивановская область, Приморье и ряд других регионов - провести на их территориях эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности», - сообщил Топилин.
Пилотные проекты будут запущены в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, пояснили в пресс-службе Минтруда.
Основная цель пилотных проектов - провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте субъектов РФ эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности, отметили в пресс-службе министерства.
В пилотных регионах министерство будет отрабатывать технологию выявления бедных семей на основании данных субъектов и госстатистики, чтобы затем оказывать им адресную помощь «на основе социального контракта», объяснил журналистам Топилин.
Кроме того, Минтруд совместно с Минфином будет прорабатывать вопрос финансирования госпомощи на основании социального контракта из федерального бюджета, подчеркнул министр.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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