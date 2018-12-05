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ВЦИОМ оценил шансы Приморья обойтись одним туром

05 Декабря 2018, 10:41 | Приморье

За полмесяца до дня повторных выборов губернатора Приморского края Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинг электоральных предпочтений. Согласно данным социологического опроса, которые ВЦИОМ опубликовал 30 ноября, врио губернатора края Олег КОЖЕМЯКО может стать избранным главой региона уже в первом туре голосования.

В рамках социологического исследования, проведенного ВЦИОМ 28 ноября, респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Если бы выборы губернатора Приморского края проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали?»

Отметим, что о своем обязательном участии в выборах заявили 49% респондентов. Среди тех, кто намерен прийти на избирательные участки, 52% заявили о готовности проголосовать за Олега Кожемяко, 12% - за Андрея Андрейченко, 5% - за Розу Чемерис, 4% - за Игоря Степаненко, 2% - за Алексея Тимченко. При этом 22% избирателей до сих пор не определились, за кого отдать свой голос.   

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 ноября 2018 года. В нем приняли участие 800 жителей Приморского края, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: приморье  ВЦИОМ  выборы 



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