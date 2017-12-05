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Бывшие депутаты Приморья конкурируют на выборах главы Славянки
Экс-депутат Заксобрания Приморья и Госдумы РФ Руслан КОНДРАТОВ намерен упрочить свои политические позиции на территории Свободного порта Владивосток. В выборах главы Славянского городского поселения, намеченных на 24 декабря, примут участие сразу несколько кандидатов, имеющих давние связи с одним из богатейших людей Приморья.
Вероятно, что причиной подобной активности стало намерение Кондратова реализовать в поселке крупный инвестиционный проект. Кроме того, выборы главы районного центра являются прологом к предстоящим в 2018 году выборам Думы Хасанского района и конкурсу на замещение должности главы муниципалитета.
Напомним, что политическая жизнь административного центра Хасанского района Приморья в последние годы не отличалась стабильностью. Прежнее руководство Славянки в лице Нины КУЧИНОЙ и сменившего ее в 2015 году Константина КИМА находились в состоянии конфликта с руководством района, аналогичного тому, что периодически возникает между главами Владивостока и Приморского края.
После того, как в августе текущего года глава Славянского городского поселения Константин Ким ушел в отставку, исполнять его обязанности был назначен первый заместитель главы Хасанского района Максим БРЕНЧАГОВ. Предполагалось, что именно Бренчагов станет «официальным» кандидатом от «Единой России», однако наличие у него погашенной судимости исключило такой вариант развития событий. Тем не менее, политик пошел на выборы в порядке самовыдвижения, был зарегистрирован в качестве кандидата и, как утверждают наблюдатели, имеет определенные шансы на победу.
Особенностью нынешней избирательной кампании в Славянке является явный интерес со стороны известного приморского политика и бизнесмена Руслана Кондратова. Среди девяти претендентов на пост главы поселения – Вероника ИЛЬИНА, депутат ЗС ПК третьего созыва (выдвинута от «Единой России»), а также руководитель ряда структур, принадлежащих Кондратову, Эдуард ПРОБАЧАЕВ (выдвинут «Партией пенсионеров»).
«Оппозицию» условному «блоку Кондратова» пытается составить еще один бывший депутат краевого парламента – Игорь КРУТЫХ, в минувшем году пытавшийся вернуться в ЗС под флагом «Российской партии пенсионеров», но полгода назад покинувший ряды партии из-за несогласия с руководством регионального отделения. Политик ожидаемо спекулирует на теме экологии, увязывая ее с планами бизнес-структур Кондратова по строительству балкерного терминала. Помогает Крутых еще один известный персонаж политической эпохи двухтысячных годов, Леонид БЕЛЬТЮКОВ. Тем временем, как сообщают источники деловой газеты «Золотой Рог», регистрацию Игоря Крутых пытаются аннулировать через суд. Добавим, что участвует в выборах и вышеупомянутая экс-глава Славянки Нина Кучина, ранее выступавшая против размещения в поселке портового терминала.
Андрей СЕРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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