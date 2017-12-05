Реализуя ключевые полномочия

Ноябрьская сессия ЗС ПК была посвящена вопросам, которые требуют скорейшего решения

На минувшей неделе парламент Приморья воспользовался практически всем перечнем закрепленных за ним полномочий. 29 ноября депутаты Законодательного Собрания согласовали кандидата на должность первого вице-губернатора Приморского края, в очередной раз откорректировали региональный бюджет, а также вышли с законодательной инициативой в Государственную Думу и направили обращение в Правительство РФ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Началось очередное заседание ЗС с события, которое официально завершило переход – а точнее, возвращение – Александра КОСТЕНКО в краевую администрацию. Согласно Уставу Приморского края, краевой парламент уполномочен согласовывать кандидатов для назначения на должность первого вице-губернатора Приморья, предложенных главой региона.

- Вся биография Александра Ивановича связана с Приморским краем. Это человек, обладающий колоссальным опытом и уважением, являющийся профессионалом своего дела, - в соответствии с регламентом представил назначенца вице-губернатор, руководитель аппарата администрации Приморья Алексей СУХОВ.

В случае с Александром Костенко решение о согласовании на должность было единогласным – «за» высказались все присутствующие в зале депутаты. Напомним, что на предыдущем заседании ЗС ПК парламентарии официально прекратили депутатские полномочия Костенко, почти три года занимавшего пост председателя комитета по экономической политике и собственности.

- Считаю, что Александр Иванович сможет достойно решать те задачи, которые на него возложены. У него громаднейший опыт работы в органах исполнительной и представительной власти. Надеюсь, что мы и дальше будем работать единой командой, - прокомментировал решение коллег председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК.

В случае с Александром Костенко решение о согласовании на должность было единогласным. Фото пресс-службы ЗС ПК.



Бюджет не терпит отлагательств

Пока проект бюджета Приморья на 2018 год готовится ко второму чтению, финансовый план текущего года снова потребовал корректировки. Проект изменений в бюджет-2017 депутатам представила вице-губернатор Татьяна КАЗАНЦЕВА, которая обозначила новые параметры по доходам краевой казны (95,6 млрд рублей), ее расходам (99,5 млрд рублей) и дефициту (3,9 млрд рублей). При этом рост доходной части краевой казны составит 2,5 млрд рублей, в том числе 1,28 млрд рублей – за счет дополнительных поступлений налога на прибыль от ряда крупных предприятий Приморья, а также за счет роста налоговой базы по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения у ряда налогоплательщиков.

Что касается расходной части, то она уменьшена более чем на 3,9 млрд рублей. Основные причины – перенос на 2018 и 2019 годы ассигнований по ряду объектов капитального строительства. Оставшийся дефицит в 3,9 млрд рублей, как уточнила Татьяна Казанцева, полностью покрывается остатками средств краевого бюджета на едином счете по состоянию на 1 января 2017 года. То есть по факту бюджет-2017 будет исполнен без дефицита, подчеркнула вице-губернатор.

Председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН озвучил позицию коллег, которые рекомендовали одобрить корректировку, однако высказали ряд замечаний.

- Предлагаемые изменения касаются практически всех разделов бюджета и государственных программ. Наибольшее увеличение произошло по разделам «Социальная политика» и «Национальная экономика», - сообщил Галуст Ахоян. – При рассмотрении проекта корректировки на комитете наибольшее количество вопросов вызвало предоставление госгарантии на 600 млн рублей КГУП «Примтеплоэнерго» в связи с необходимостью приобретения топлива для прохождения отопительного сезона. Депутаты считают, что необходимо детально проанализировать деятельность «Примтеплоэнерго», выявить причины, которые привели к недостаточности средств на закупку топлива. Но понимая, что принимать меры по исправлению сложившейся ситуации необходимо сейчас, было принято решение согласиться с этими расходами.

В своем решении бюджетный комитет выразил намерение в ближайшее время разобраться в деятельности КГУП, а также поручить Контрольно-счетной палате Приморского края провести детальную проверку этого предприятия. Кроме того, вопросы у депутатов вызвало и предоставление дополнительных 454 млн рублей краевому АО «Примавтодор» для приобретения дорожной техники: как и в случае с «Примтеплоэнерго», парламентарии хотели бы увидеть подробный отчет о состоянии дел на предприятии.

Большинством голосов приморские законодатели приняли решение одобрить проект корректировки бюджета на 2017 год и плановый период 2017-2018 годов. Таким образом, теперь КГУП «Примтеплоэнерго» получит возможность закупить топливо, необходимое для прохождения отопительного сезона.

Защитить сирот… и защитников

На ноябрьском заседании депутаты Приморья одобрили инициативу о внесении поправок в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Сегодня социальные гарантии, в том числе и по медицинскому обеспечению, военнослужащим назначаются в связи с увольнением с военной службы – по утвержденным основаниям и при наличии определенной выслуги лет. Суть предложений приморских законодателей состоит в том, чтобы дать аналогичные гарантии военнослужащим, получившим ущерб здоровью вследствие травм, ранений, увечий и заболеваний, полученных во время срочной службы и уволенных с военной службы в молодом возрасте при минимальной выслуге лет.

- Мы посчитали, что эти военнослужащие, получившие увечья при исполнении своего долга, также должны иметь доступ к медицинской помощи и санаторно-курортному лечению в ведомственных учреждениях Минобороны. Военнослужащим в «горячих точках» важно быть уверенными в том, что государство не бросит их в трудной ситуации, - считает один из разработчиков законопроекта, председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ. - В 2016 году мы уже направляли нашу инициативу в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ, правительство РФ и министерство обороны. С учетом их замечаний была подготовлена новая редакция законопроекта.

Продолжается работа и по защите интересов еще одной особой категории граждан – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 29 ноября парламент Приморья принял обращение к врио губернатора Приморского края Андрею ТАРАСЕНКО по вопросам обеспечения сирот жилыми помещениями.

- В крае остается актуальной проблема, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот. В сводном списке очередников – 6552 человека, из них 4951 человек достиг совершеннолетия, - напомнил коллегам председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС. Также он акцентировал внимание, что количество сирот, обеспеченных жильем в 2017 году, сократилось по сравнению с прошлым годом.

В обращении к главе региона депутаты предлагают определить вице-губернатора, ответственного за решение жилищной проблемы детей-сирот, а также пересмотреть полномочия департамента образования и науки по приобретению жилых помещений для данной категории граждан. Кроме того, предлагается разработать порядок участия Приморского края в долевом строительстве для последующего предоставления жилья сиротам.

Ответственность усилят

Ноябрьская сессия приморского парламента продолжила тренд на укрепление дисциплины среди депутатов: в первом чтении были приняты очередные изменения в краевой закон «О статусе депутата ЗС ПК». Председатель комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий НОВИКОВ напомнил коллегам, что ранее парламентом уже были определены основные правила поведения депутатов при исполнении ими депутатских полномочий, а также порядок рассмотрения вопросов, связанных с нарушением Правил депутатской этики.

- Предлагается дополнить закон «О статусе депутата» статьей, которая установит меры воздействия, применяемые к депутату за нарушение Правил, - объяснил смысл нововведения Дмитрий Новиков.

При этом в комитете ждут предложений от коллег ко второму чтению законопроекта. Согласно одобренной в первом чтении версии документа, за нарушения «кодекса этики» депутату может быть вынесено порицание и даже предложено публично извиниться за некорректное поведение или высказывание. Однако применение любых мер воздействия будет возможно только с согласия не менее чем половины депутатского корпуса.

Квота не во благо

На очередном заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрели проект постановления правительства РФ, которое устанавливает квоты на использование в 2018 году иностранной рабочей силы в ряде отраслей экономики, в том числе – в сельском хозяйстве. В Приморском крае, как и в большинстве регионов России, предлагается разрешить использование на сельхозработах до половины иностранцев от общего количества работников. Однако на несколько субъектов, включая соседний с Приморьем Хабаровский край, ограничение в 50% не распространяется. Депутаты ЗС ПК посчитали, что в нашем регионе данную квоту также не стоит вводить и намерены направить соответствующее ходатайство в федеральное правительство.

- Мы считаем, что жесткая квота для Приморья не оправдана. В нашем регионе, как и в целом на Дальнем Востоке, есть проблема нехватки трудовых ресурсов. Особенно остро она стоит в сельском хозяйстве. Квоты на иностранную рабочую силу могут существенно повлиять на работу приморских сельхозпредприятий, привести к снижению объема их продукции. Кроме того, могут заметно сократиться доходы муниципальных бюджетов, которые во многом обеспечены поступлениями НДФЛ от сельхозпредприятий с иностранной рабочей силой. Поэтому важно подойти к вопросу квот взвешенно и системно, - считает заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей КУЗЬМЕНКО.

Артем СТРОГИН.