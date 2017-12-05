У кого грудь в крестах, а у кого УК в перстах

Экс первый вице-губернатор Василий Усольцев встретит Новый год в СИЗО

Бывший первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, покинувший пост менее месяца назад, стал самым высокопоставленным представителем команды экс-губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что ветеран приморской политики и «некоронованный король» северного Приморья Василий Усольцев покинул администрацию Приморья в начале ноября, предварительно «поделившись» полномочиями с вновь назначенными вице-губернаторами. Отставка Усольцева, вопреки традиции, заведенной врио губернатора Андреем ТАРАСЕНКО, обошлась без публичной критики со стороны нового шефа. Которого, к слову, Василий Иванович вместе с другим вице Алексеем СУХОВЫМ встречал 6 октября в аэропорту.

Василий Усольцев был задержан правоохранительными органами в минувшую среду, 29 ноября, а 1 декабря Ленинский районный суд Владивостока избрал Усольцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ). По версии следствия, Усольцев в период работы заместителем Владимира Миклушевского получал «поощрение» от неназванных предпринимателей за «покровительство» их деятельности. Преступление, в совершении которого подозревается экс-чиновник, относится к разряду особо тяжких: в худшем варианте упомянутая статья УК предусматривает до 15 лет лишения свободы либо штраф в размере до 100-кратной суммы полученной взятки. Аналогичная статья, напомним, в марте 2017 года пополнила и «багаж» обвинений в адрес экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, который уже полтора года содержится в «Матросской тишине».

Таким образом, Василий Усольцев стал наиболее высокопоставленным бывшим чиновником краевой администрации, к которому возникли вопросы со стороны силовых структур. Напомним, что в качестве первого вице-губернатора он курировал такие направления, как бюджетная политика, развитие экономики и предпринимательства, земельные и имущественные отношения, промышленность и транспорт, торговлю и лицензирование. Причем некоторые из департаментов, подчинявшихся Усольцеву, ранее привлекали к себе повышенное внимание правоохранительных органов.

Фото Vl.Ru.

Артем СТРОГИН.