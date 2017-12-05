Выборы главы Владивостока: ставки сделаны

В понедельник, 4 декабря, во Владивостоке завершился прием документов для участия в конкурсе на замещение должности градоначальника. На момент сдачи номера в печать окончательный список претендентов еще не был известен. Однако уже сейчас, до заседаний конкурсной комиссии, с высокой долей уверенности можно предположить: новый мэр Владивостока, как и два его предшественника, будет иметь за плечами опыт руководства крупной коммерческой структурой. И при этом, что еще важнее, не являться новичком в структурах власти, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Итоговое количество тех, кто в установленный срок предоставил на рассмотрение конкурсной комиссии документы для участия в непрямых выборах мэра Владивостока, составило около 60 человек. Столь внушительное количество претендентов во многом обусловлено тем, что требования к стажу работы на руководящих должностях, предъявляемые к участникам процедуры согласно МПА №270 (Положение о порядке проведения конкурса – прим. автора), носят рекомендательный характер. В Положении указано лишь то, что данный стаж учитывается при принятии решений конкурсной комиссией. Поэтому добрая половина участников конкурса – временно неработающие люди.

Большинству горожан знаком от силы десяток фамилий претендентов на мэрство. Прежде всего, это действующие и бывшие депутаты Законодательного Собрания, в свое время сколотившие политический капитал благодаря капиталу финансовому. К ним можно отнести председателя социального комитета ЗС ПК Игоря ЧЕМЕРИСА, его коллегу по краевому парламенту, одного из основателей компании «ДНС» Константина БОГДАНЕНКО, а также экс-директора КГУП «Приморский водоканал» Петра ЖУРАВЛЕВА. Кроме того, документы на участие в конкурсе подал вице-спикер Думы Владивостока прежнего созыва, выходец из автомобильного бизнеса Дмитрий ПЕНЯЗЬ, проигравший сентябрьские выборы из-за провала работавших во Фрунзенском районе политтехнологов.

«Темной лошадкой» спринтерского забега к креслу мэра Владивостока можно назвать Дениса ГОРОВЧУКА, врио генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Подавший документы на финише отведенного срока Горовчук до сих пор не выказывал стремления взвалить на себя ношу градоначальника, однако, по мнению многих, опыт руководства в чувствительной для города сфере ЖКХ делает его реальным кандидатом. Еще один участник конкурса, ранее публично не обозначавший мэрские амбиции – генеральный директор ООО «ТРК «Приморское кольцо» Виталий ВЕРКЕЕНКО – имеет непродолжительный, но запоминающийся опыт работы в администрации региона.

Элемент шоу, без которого сложно представить выборы мэра Владивостока, создают «вечные кандидаты», которые ранее занимались тем же самым на праймериз «Единой России» в краевой и городской парламенты. К таковым можно отнести наделавшего шороху на праймериз в гордуму военного юриста Никиту ГИТАЛЕНКО, члена Общественной палаты ПК Сергея МИЛЬВИТА, молодежного активиста Вячеслава ГНЕЗДИЛОВА и предпринимателя Павла ЕСИНА. В свою очередь, депутат Думы Владивостока, координатор городского отделения ЛДПР Василий ВАСИЛЬЕВ напомнил, что партии могут выдвигать кандидатов и на непрямых выборах. А вот крупнейшая фракция в гордуме конкурс намерена бойкотировать – по заявлениям секретаря горкома КПРФ Артема САМСОНОВА, выдвигать своего представителя и голосовать за отобранных комиссией кандидатов коммунисты не собираются, несмотря на то, что в комиссию вошел вице-спикер Думы Владивостока, член КПРФ Геннадий КУЛИКОВ.

Таким образом, в течение двух недель желание участвовать в борьбе за пост мэра Владивостока обозначили практически все, чьи фамилии в последние недели обсуждались в узких кругах приморского истеблишмента. 13 и 15 декабря конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором Приморского края Дмитрием БРАТЫНЕНКО планирует провести два заседания, по итогам которых должны определиться два кандидата для рейтингового голосования в Думе Владивостока. Председатель городского представительного органа Андрей БРИК на днях пообещал, что заседание, где будет рассмотрен главный кадровый вопрос последних недель, состоится до Нового года.

Александр САЛКОВ.