В Приморском крае "Другая Россия" вновь под судом

Владивосток, 5 декабря, ZRPRESS. 4 декабря Ленинский районный суд Владивостока приступил к новому рассмотрению дела в отношении лидеров Приморского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Игоря ПОПОВА и Александра КУРОВА.

Первый же день слушания показал, что предстоит жесткая борьба. Но пройдет она за закрытыми для прессы дверями, поскольку судья открытый процесс объявила закрытым для журналистов.

Напомним, дело другороссов уже рассматривалось. Судья Ленинского района Владивостока Роман ЧЕРНЫШОВ признал обоих обвиняемых виновными в участии в деятельности экстремистской организации МОО «Национал-большевистская партия» (ст. 282.2 ч.2 УК РФ), а также в разжигании ненависти к социальной группе «представители власти и правоохранительные органы» (ст. 282 ч.1 УК РФ). Кроме того, Александр Куров был признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 ч.1 УК РФ). Обоим обвиняемым было назначено наказание в виде штрафа по 150 тыс. рублей с каждого.

Однако другороссы своей вины не признали и обжаловали приговор в Приморском краевом суде. Коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда 15 октября 2012 года признала процессуальные нарушения и на этом основании отменила приговор, а дело направила на новое рассмотрение в ином составе суда. Процесс поручили судье Наталье ВЫГОЛОВОЙ. Она начала с того, что закрыла процесс для журналистов.

«Судебный процесс открытый, но прессе присутствовать не разрешаю», — с ходу объявила Наталья Выголова.

Другороссы со своей стороны заявили судье отвод. Игорь Попов напомнил Наталье Выголовой, что 29 августа 2011 года она выносила отказ в рассмотрении жалобы на отказ заместителя прокурора Будаквенко в удовлетворении жалобы на следователя Фролова.

Судья удалилась в совещательную комнату. По возвращению она объявила об отказе в отводе, поскольку она «не являлась участником предварительного следствия, а также не является родственником никому из подсудимых». На том же основании она ответила отказом на ходатайство обвиняемых в отводе государственному обвинителю.

Следующее заседание открытого для общественности, но закрытого для журналистов процесса назначено на 11 декабря 2012 года.

Олег ЖУНУСОВ.