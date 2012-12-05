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Коммунисты хотят взять Думу Владивостока под контроль

05 Декабря 2012, 15:38 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря, ZRPRESS.  Коммунисты заявили, что намерены взять деятельность Думы Владивостока под свой строгий контроль. В этом им поможет то, что по итогам прошедших 14 октября выборов КПРФ значительно увеличила численность своей фракции.

И хотя для проведения собственной политики сил у оппозиции еще мало, но для полноценного контроля вполне достаточно и они им займутся, уверяют коммунисты-депутаты.

Напомним, на выборах в Думу Владивостока в 2008 году прошли только трое коммунистов. В нынешний состав 14 октября 2012 года избрались семеро. Фракцию КПРФ возглавил экс-спикер Думы Владивостока первого созыва Борис ДАНЧИН. Коммунисты могли бы войти во все пять Комитетов представительного органа власти столицы Приморья. Но в ключевой — по бюджету — оппозиционеры так и не смогли попасть. Впрочем, об этом их предупредили практически сразу после оглашения результатов голосования.

«Вице-мэр Екатерина ХИМИЧ после выборов пригласила всех избравшихся коммунистов к себе на индивидуальные беседы для знакомства. Я сходил. Почему бы и не познакомиться?! - рассказал «ЗР» депутат-коммунист Юрий КУЧИН. - Но, судя по разговору, вице-мэра интересовало лишь, насколько радикально я настроен. Она спросила: «Вы ведь, наверно, не такой, как Артем САМСОНОВ!». Но я ответил, что именно такой, и она сразу потеряла интерес ко мне, предупредив, что в Комитет по бюджету нас не пустят».

Коммунисты понимают, что один их представитель в Комитете все равно не смог бы проводить решения КПРФ.

«Комитет по бюджету дает возможность воровать бюджетные деньги. Я бы не смог им помешать, но получил бы возможность выносить темные делишки на публику. Они именно этого боятся. Вот и не пустили нас. Но мы все равно не оставим их без контроля. Пусть и без права решающего голоса, но мы можем присутствовать на заседаниях комитета и будем присутствовать, чтобы выносить темные делишки на суд общественности, - заверил Юрий Кучин. - Мы все голосовали против проекта бюджета города на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Во-первых, потому что нет ни одного нашего представителя в комитете по бюджету. Во-вторых, бюджет предполагает влезание Владивостока в долги, то есть, мы проедаем будущее наших детей!»

Кроме бюджета коммунисты по итогам первого месяца работы заинтересовались приватизацией муниципального имущества, за которую отвечает Комитет по экономической политике.

«Помещения общей площадью в 400 кв. м. МУПа «Центральный» на Уборевича, 7 «А» планируется продать всего за 8 млн рублей, что мы считаем заниженной раза в два-три ценой. Причем есть покупатели, которые готовы предложить более высокую цену за помещения. Но как только они пытаются принять участие, так торги всякий раз срываются. Будем следить за развитием событий», — пообещал Юрий Кучин: «Единороссы пытаются нас игнорировать, будто нас вовсе нет, но у них это не получится!»

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".

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Теги: Дума Владивостока  бюджет 



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