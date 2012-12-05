Владимир Путин поручил регионам повысить зарплату бюджетников в 2013 году

ПРИМОРЬЕ, 5 декабря, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в совещании по бюджетам российских регионов, которое состоялось под председательством Президента России Владимира Путина 4 декабря.

Участники обсудили ход выполнения поручений по достижению целевых показателей социально-экономического развития РФ, определенных президентом в указах от 7 мая 2012 года. В частности, президент Владимир Путин поручил регионам, не успевающим повысить зарплату бюджетников до уровня, среднего по экономике, в текущем году, сделать это в 2013 году.

«Зарплата учителей уже в 2012 году должна быть доведена до средней зарплаты по региону, а к началу 2013 года зарплата воспитателей детских садов вырасти до средней зарплаты в области общего образования», - заявил Президент России Владимир Путин.

Напомним, что в Приморском крае ведется последовательная работа по приведению заработной платы бюджетников к уровню средней по экономике региона, сегодня это 26 200 рублей. В частности, по состоянию на октябрь 2012 заработная плата педагогических работников общего образования уже составляет 26 012 рублей. С 1 января 2012 года она выросла на 25 процентов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Кроме того, по поручению Владимира Миклушевского, в 2013 году на 20 процентов вырастут заработные платы врачей и медицинского персонала. К 2018 году планируется последовательное увеличение средней заработной платы врачей до 200 процентов и других работников до 100 процентов от средней заработной платы в экономике региона.