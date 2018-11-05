Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво

Региональное отделение КПРФ официально отказалась от выдвижения своего кандидата на выборах губернатора края

В субботу, 3 ноября, КПРФ официально отказалась от выдвижения своего кандидата на пост губернатора Приморья. На своей конференции приморские партийцы отказались от участия в выборах в принципе, мотивируя это тем, что «повторить сентябрьский результат в декабре будет невозможно».

Правда, лидер КПРФ ПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ, видимо спасая лицо партии, которая по какой-то причине неожиданно резко «остыла» к выборам в Приморье, сообщил, что решила не выдвигать своего кандидата на повторные выборы губернатора Приморья, поскольку считает результаты предыдущего тура сфальсифицированными. По словам Зюганова, решение принято в знак того, что партия требует, «чтобы выборные кампании шли нормально и достойно». А первый секретарь ЦК КПРФ Юрий АФОНИН в интервью РБК заявил, что в ЦК «с пониманием относятся» к решению приморских партийцев.

На этом фоне партия «Коммунисты России», которую многие считают спойлером, отнеслась к избирательной кампании в Приморье серьезнее и выдвинула в губернаторы своего федерального лидера Максима СУРАЙКИНА.

Напомним, что большинство выдвиженцев от политических партий и самовыдвиженцев уведомило крайизбирком Приморья о выдвижении еще 26 октября. КПРФ и «Коммунисты России» проводили свои конференции последними – к моменту, когда остальные кандидаты уже вовсю вели сбор подписей муниципальных депутатов и глав для преодоления «муниципального фильтра». Именно это обстоятельство на конференции КПРФ стало одним из аргументов в пользу отказа от участия в повторных выборах губернатора.

Гендиректор КЦ "Эксперт групп" Павел НАЛИВАЙКО считает, что отказавшись от выдвижения своего кандидата, региональная ячейка КПРФ приняла взвешенное решение.

- За последние несколько недель об этом политике вскрылось достаточно много фактов, которые репутационно бьют по всем приморским коммунистам. Многие их них не захотели делить эту "славу", - считает эксперт.